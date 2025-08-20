「今日好き」出演美女、初ランウェイで美脚披露「脚長くて綺麗」「理想」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」に出演していたアンジーひよりが8月19日、自身のInstagramを更新。初ランウェイでの美しい脚のラインを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、圧巻美脚披露
アンジーは「LANDCOM ANNEX 初めてのランウェイ、、、足ガクガクでした、、笑」とイベント出演を報告。「ちょー楽しかったです！！」と黒いミニスカートで美しい脚のラインを披露し、満喫した様子をつづった。
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗」「ランウェイお疲れ様」「緊張感伝わる」「スタイル良い」「理想」といったコメントが寄せられている。
アンジーは2005年4月7日生まれ、静岡県出身。「2022ミス・ティーン・ジャパン」ファイナリストに選出。ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」で注目を集める。2025年6月より「ミーグラム（Mi-glamu）」でファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女、圧巻美脚披露
◆アンジーひより、初ランウェイで美脚披露
アンジーは「LANDCOM ANNEX 初めてのランウェイ、、、足ガクガクでした、、笑」とイベント出演を報告。「ちょー楽しかったです！！」と黒いミニスカートで美しい脚のラインを披露し、満喫した様子をつづった。
アンジーは2005年4月7日生まれ、静岡県出身。「2022ミス・ティーン・ジャパン」ファイナリストに選出。ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」で注目を集める。2025年6月より「ミーグラム（Mi-glamu）」でファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】