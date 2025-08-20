TWICEナヨン、ショーパン姿で美脚際立つ「かっこいい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つカジュアルコーディネートを公開した。
【写真】TWICEナヨン、ショーパン姿で美脚際立つ
ナヨンは韓国のファッションブランド「GROVE」をまとった写真を投稿。オレンジと黒のカラフルな背景をバックに美しい脚が際立つカジュアルコーディネートを披露した。オーバーサイズのジャケットにピンクのトップス、黒いショートパンツを合わせたスタイリングが印象的で、白いソックスとスニーカーでストリート感のある仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚すぎる」「可愛い」「おしゃれ」「憧れます」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
