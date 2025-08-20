板野友美、膝上ミニ丈から美脚披露「憧れます」「夏っぽくておしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】元AKB48の板野友美が20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカートコーディネートを公開した。
【写真】板野友美、膝上ミニ丈からまっすぐ美脚
板野は「なんまいめ？」とコメントし、カフェの鏡越しに撮影された美しい脚が際立つコーディネートを披露した。白いトップスにボーダーのミニスカートを合わせた爽やかなスタイリングが印象的で、サングラスをかけた夏らしい装いとなっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚すぎる」「可愛い」「似合ってる」「憧れます」「夏っぽくておしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
