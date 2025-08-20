HYBE MUSIC GROUPレーベルのADORが、本日8月20日に副代表のイ・ドギョンを新代表取締役に選任したことを発表した。

ADORは、新代表の選任理由について、アルバムや公演など、アーティストの活動企画／マネジメントを行うレーベルとしての運営を本格化するためだとしている。

また、ADORは昨年8月、制作と経営の分離、適切な人材配置による組織および経営の正常化を目的として、人事管理の専門家であるキム・ジュヨンを代表取締役に選任。ADOR理事会は、当初の目標が達成されたと判断し、所属アーティストとレーベルの成長を図るとともに、迅速なアーティスト活動支援と事業推進が可能な運営体制に移行するため、レーベル経営実務に精通したイ・ドギョンの新代表選任を決定した。

イ・ドギョンは、2019年にHYBE（旧Big Hit Entertainment）に合流し、HYBEの全社ビジョンおよび事業戦略を策定し、様々な新規事業を進めてきた。2022年には、HYBE MUSIC GROUPのアーティストIPを基盤とした事業を推進するIPX事業本部の副代表を務め、アーティストIPを活用したソリューション事業の高度化に中心的役割を果たした。

HYBE MUSIC GROUP全アーティストのマーチャンダイズ、ポップアップストア、ライトスティック事業を統括する一方、アーティストIPを公演が開催される都市全体に適用し、ファンに多様な楽しみを提供する大規模コラボレーション事業『THE CITY』プロジェクトを企画／推進した。

イ・ドギョンの新代表選任により、ADORはアーティストの活動を即座に支援する体制と高度化された人材構造を整えるとのこと。今年6月には、次世代ボーイグループのメンバーを募集する『2025 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION』を開催し、新規アーティストの制作準備を進めている。

（文＝リアルサウンド編集部）