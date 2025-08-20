TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後5時52分に、大雨警報（土砂災害）を秋田市に発表しました。

秋田県では、21日昼前まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水に、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■三種町
□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■八峰町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒