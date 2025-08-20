気象台は、午後5時52分に、大雨警報（土砂災害）を秋田市に発表しました。

秋田県では、21日昼前まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水に、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



■能代市

□大雨警報

・土砂災害

21日昼前にかけて警戒

・浸水

21日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■大館市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日未明にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■鹿角市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日未明にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■大仙市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■北秋田市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日未明にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■仙北市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■小坂町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 45mm□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日未明にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■藤里町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■三種町□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■八峰町□大雨警報・土砂災害20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■五城目町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒■八郎潟町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒