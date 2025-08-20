「御上先生」吉柳咲良、変形トップスでセクシー肌見せ「服どうなってるの？」「攻めコーデ」
【モデルプレス＝2025/08/20】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が20日、自身のInstagramを更新。稽古終わりの下北沢での変形トップス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役、セクシー肌見せの攻めコーデ
吉柳咲良は「稽古終わり」と稽古を終わりを報告。「夜の下北沢の音がとてもすきでした」と赤い変形デザインのトップスでウエスト横あたりを露出したスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「変形トップス可愛い」「セクシー」「服どうなってるの？」「二度見した」「攻めコーデ」「お疲れ様」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
