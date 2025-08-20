¡Ö¶â¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×ÉÔË¡ÂÚºß¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤òÂáÊá¡¦Á÷¸¡¡¡¶õ¤²ÈÁÀ¤¤¤ÇÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«¡¡2Ç¯¤Ç245·ïÈï³²Áí³Û¤ÏÌó930Ëü±ßÁêÅö¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¡¡
2022Ç¯¤«¤é¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´ØÅì³ÆÃÏ¤Î¶õ¤²È¤Ê¤É¤Ë¿¯Æþ¤·ÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷2¿Í¤òÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¿¯Æþ¡¢ÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÇÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦¥é¥¯¥µ¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥¿¥¦¥Ã¥ÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤È¥¬¡¼¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ë¥µ¡¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤ÏÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ245·ï¤Ë¾å¤ê¡¢¸½¶â¤ä»ØÎØ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤ÉÁí³Û¤ª¤è¤½930Ëü±ßÁêÅö¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥é¥¯¥µ¥·¥ç¥óÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï»öÁ°¤ËGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶õ¤²È¤òÃµ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤ËÉÔË¡ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¶â¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÅ¥ËÀ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏµîÇ¯9·î¤Ë¡¢2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¸å¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÁÜºº¤¬½ª·ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
