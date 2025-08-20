イランから強制送還されたアフガニスタン人を乗せたバスが衝突事故を起こした＝１９日、アフガニスタン・ヘラート/@Ahmadmuttaqi01/X

（ＣＮＮ）イランから強制送還されたアフガニスタン人を乗せたバスが１９日に衝突事故を起こして炎上し、数十人が死亡した。

ヘラート州知事の報道官によると、幹線道路での衝突事故により少なくとも７６人が死亡した。犠牲者には男性、女性、子どもが含まれているという。

報道官によれば、バスはイランとの国境に近いイスラムカラを出発し、首都カブールに向かっていたところで事故に遭った。

現場の映像には炎に包まれたバスと黒煙が空に立ち上る様子が映っている。写真には、車体が焼け焦げ、人々がバスの周囲に集まる様子が写っている。

ヘラート州当局によれば、乗客の遺体は州立病院に搬送された。少なくとも１７人の子どもが死亡したという。

イランは不法滞在しているアフガニスタン移民の強制送還を強化している。イラン政府は以前から、低賃金労働に従事する数百万人規模の不法滞在のアフガニスタン人を国外に退去させる意向を表明していた。

送還はイランが３月に発表した計画の一環で、イスラエルとの衝突後に急増した。アフガニスタン人がイスラエルのためにスパイ活動を行ったとの根拠のない主張がその背景にある。

国連によると、６月にイスラエルとの衝突が終結してから１６日間で５０万人以上のアフガニスタン人がイランから追放された。これはここ１０年で最大規模の強制的な移動の一つの可能性がある。