気象台は、午後5時41分に、大雨警報（土砂災害）を深浦町に発表しました。

青森県では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。津軽、三八上北では、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■十和田市

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

■平川市
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

■深浦町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒

■西目屋村
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒

■東通村
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　20日夜のはじめ頃

■三戸町
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　20日夜遅く

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

■田子町
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

■南部町
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　20日夜遅く

■新郷村
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒