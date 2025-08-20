気象台は、午後5時41分に、大雨警報（土砂災害）を深浦町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・深浦町に発表 20日17:41時点

青森県では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。津軽、三八上北では、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■十和田市



□洪水警報

21日明け方にかけて警戒



■平川市

□大雨警報

・土砂災害

21日明け方にかけて警戒



□洪水警報

21日明け方にかけて警戒



■深浦町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

21日明け方にかけて警戒





■西目屋村□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒■東通村□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 20日夜のはじめ頃■三戸町□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 20日夜遅く□洪水警報21日明け方にかけて警戒■田子町□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日明け方にかけて警戒■南部町□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 20日夜遅く■新郷村□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒□洪水警報21日明け方にかけて警戒