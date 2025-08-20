【大雨警報】青森県・深浦町に発表 20日17:41時点
気象台は、午後5時41分に、大雨警報（土砂災害）を深浦町に発表しました。
青森県では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。津軽、三八上北では、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■十和田市
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
■平川市
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
■深浦町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
■東通村
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 20日夜のはじめ頃
■三戸町
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 20日夜遅く
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
■田子町
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
■南部町
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 20日夜遅く
■新郷村
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒