¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥â¥Ç¥ëºÊ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÆ÷¤ï¤»áÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¾¾°æÈþ½ï¡£¡Ö¥¦¥£¥¹¥¡¼¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿§°ã¤¤¤Î¤ªÂ·¤¤¤ÎÍá°á¤ÇÃËÀ¤ÈÊâ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Á°¤ò¹Ô¤¯ÃËÀ¤Î´é¤Ï¸å¤í»Ñ¤Î¤ß¤ÇÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¿È¤Ç¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ·Á¡¢º°¿§¤ÎÍá°á¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿‼‼ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö²ÔÆ¬É×¤µ¤ó¸å¤í»Ñ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖCM°Ê¾å¤Î¼«Á³¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬ºÇ¹â¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÎÙ¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÎÙ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¡¦¾¾°æÍÚÆî¤¬ÃÂÀ¸¡£08Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¾¾°æÍÚÆî¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£