¡Ú¿å¸Í¡¦ÂçÀö¡¦³Þ´Ö¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡Ú¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡ÛÌó530ËüËÜ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ÎÀÄ¤¬¶õ¤ËÍÏ¤±¤ë¡ª
¡Ö¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡Ê¤³¤¯¤¨¤¤¤Ò¤¿¤Á¤«¤¤¤Ò¤ó¤³¤¦¤¨¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀÄ¤ÎÀä·Ê¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¹Âç¤Ê¸ø±à¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡¢Ìó530ËüËÜ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤Î¸«º¢¤Ï4·îÃæ½Ü¡Á5·î¾å½Ü¡£µÖ°ìÌÌ¤¬ÀÄ¤¯À÷¤Þ¤ê¡¢¶õ¤ÎÀÄ¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦É÷·Ê¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÖ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¤¢¤²¤ë¥³¥¥¢¤Î¸«º¢¤ÏÎãÇ¯10·îÃæ½Ü¤«¤é¡£µÖ¤Î¾å¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òË¾¤à¤³¤È¤â¡£¹Âç¤Ê±àÆâ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤äÍ·±àÃÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§´ØÅì¶á¹Ù¤Î¤ª¤¹¤¹¤á²ÖÈª31Áª¡Ã»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡ª ¿Íµ¤¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¡¢·ê¾ì¤Î²Ö¤ÎÌ¾½ê¤Þ¤Ç¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.03.16¡Ë
Spot.2
¡Ú¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡Û¥µ¥á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤É¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÂç·¿¿åÂ²´Û¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡Ê¤¢¤¯¤¢¤ï¡¼¤ë¤É¤¤¤Ð¤é¤¤±¤ó¤ª¤ª¤¢¤é¤¤¤¹¤¤¤¾¤¯¤«¤ó¡Ë¡×¡£¥µ¥á¤Î»ô°é¼ïÎà¿ôÆüËÜ°ì¤ÇÍÌ¾¤Ê¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤ß¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£´ÛÆâ3³¬¡ÖÍªµ×¤Î³¤¡×¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤é¤á¤¯»¹¸ê¾Ì¤Îµû¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¼´ä¡¦µ¼¥µ¥ó¥´¤Ê¤É¤òÁõ¾þ¤·¡¢¿åÎ®¤òºî¤ê¼«Á³´Ä¶¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¿åÁåÆâ¤Ç±Ë¤°¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾®µû¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ëÀìÍÑ¿åÁå¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡ÖIWASHI LIFE¡×¤Ï¡¢Ìó2ËüÉ¤¤Î¥¤¥ï¥·¤¬¸÷¤ÈBGM¤Ë¹ç¤ï¤»¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë·²¤ìÆ°¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¡£2¡¦3³¬¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î³¤¤ÎÂç¿åÁå¡×¤Ç10»þ¡¢12»þ¡¢14»þ¤Î1Æü3²ó¡Ê³Æ²ó5Ê¬ÄøÅÙ¡Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥ë¥«¤È¥¢¥·¥«¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ë¥«¡¦¥¢¥·¥«¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤ä¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤ª»¶Êâ¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤â¡£¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë³«»Ï»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é´ÛÆâ¤ò¤á¤°¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§GW¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡×¤Ø¡ª ¥µ¥á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.05.03¡Ë
Spot.3
¡ÚÂçÀö¥µ¥ó¥Ó¡¼¥Á³¤¿åÍá¾ì¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¡ª ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿å¶À
¹ñÆâÍ¿ô¤Î±óÀõ¤Îº½ÉÍ¤ò»ý¤Ä¡¢°ñ¾ë¸©ºÇÂç¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡Ö²÷¿åÍá¾ìÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÂçÀö¥µ¥ó¥Ó¡¼¥Á³¤¿åÍá¾ì¡Ê¤ª¤ª¤¢¤é¤¤¤µ¤ó¤Ó¡¼¤Á¤«¤¤¤¹¤¤¤è¤¯¤¸¤ç¤¦¡×¡£Çòº½ÀÄ¾¾¤¬Èþ¤·¤¯¡¢½Õ¤ÏÄ¬´³¼í¤ê¡¢²Æ¤ÏÂçÀª¤Î³¤¿åÍáµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ó¡¼¥Á¡¢ËþÄ¬¤«¤é´³Ä¬¤Ë¸þ¤«¤¦»þ´Ö¡¢ÉÍÊÕ¤Ë»Ä¤Ã¤¿³¤¿å¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¿å¶À¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÀ²¤ì¤¿ÂçÄ¬¤ÎÆü¤ÎËþÄ¬¤«¤é3¡Á4»þ´Ö¸å¡£¾ò·ï¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÉ¬¤º»£¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¬°ÌÉ½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¡¦ÂçÀö¡Û°ñ¾ë¤Î¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð!? ÅÔ¿´¤«¤é¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.04.09¡Ë
Spot.4
¡ÚÂçÀö°ëÁ°¿À¼Ò¡Û¿À¡¹¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¿À°ë¤ÎÄ»µï
ÀÆ¹Õ3Ç¯¡Ê856¡ËÁÏÎ©¡£Âç¸Êµ®Ì¿¡Ê¤ª¤ª¤Ê¤à¤Á¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤È¾¯É§Ì¾Ì¿¡Ê¤¹¤¯¤Ê¤Ò¤³¤Ê¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤òº×¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é°åÌô¤ÎÂç¿À¡¢ÎÉ±ï¤È¹¬Ê¡¤ò¼ø¤±¤ë¿À¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÀö°ëÁ°¿À¼Ò¡Ê¤ª¤ª¤¢¤é¤¤¤¤¤½¤µ¤¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¡×¡£
¿À°ë¤ÎÄ»µï¤Ï¡¢Âç¸Êµ®Ì¿¤È¾¯É§Ì¾Ì¿¤Î2Ãì¤Î¸æº×¿À¤¬¹ßÎ×¤µ¤ì¤¿´ä¾Ì¤ÎÄ»µï¤Ç¤¹¡£Ä»µï¤¬¤¢¤ëÂçÀö³¤´ß¤Ï¸Å¤¯¤«¤é·Ê¾¡ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÎÆÁÀî¸÷Óû¡Ê¤ß¤Ä¤¯¤Ë¡Ë¸ø¤â²Î¤Ë±Ó¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£¿ÀÀ»¤ÊÃÏ¤À¤±¤Ë¡¢½éÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤à¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¡¦ÂçÀö¡Û°ñ¾ë¤Î¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð!? ÅÔ¿´¤«¤é¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.04.09¡Ë
Spot.5
¡Ú³Þ´Ö°ð²Ù¿À¼Ò¡Û¿À¤µ¤Þ¤Î¤ª»È¤¤¤Î¥¥Ä¥Í¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê»±¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥Ä¥Í¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö³Þ´Ö°ð²Ù¿À¼Ò¡Ê¤«¤µ¤Þ¤¤¤Ê¤ê¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¡×¤Ï¡¢1370Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ»°Âç°ð²Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¸Å¼Ò¡£¤´º×¿À¤Ï¸Þ¹òË¾÷¤ä¾¦ÇäÈË±É¤Î±§²àÇ·¸æº²¿À¡Ê¤¦¤«¤Î¤ß¤¿¤Þ¤Î¤«¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¥¥Ä¥Í¤Ï¿À¤µ¤Þ¤Î¤ª»È¤¤¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£À²¤ì¤ä¤«¤Ê¶Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿ÀÌÚ¤Î¸ÕÅí¤ÎÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥È¤È¾åÃå¤òÃå¤±¤¿¡Ö³Þ´Ö¤Õ¤ë¤µ¤È°ÆÆâ¿Í¡×¤µ¤ó¤Ë¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë ³Þ´Ö¡Û½©¤Î¥×¥Á¥È¥ê¥Ã¥×¢ö µÆ¤È·ª¤ÇÆø¤ï¤¦³Þ´Ö¤Ø¡£¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä¤ª¤¤¤Ê¤ê¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤â¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.11.23¡Ë
Spot.6
¡Ú³Þ´Ö¹©·Ý¤ÎµÖ¡Û¥í¥¯¥í¤ò²ó¤·¤Æ´ï¤òºî¤ëÆ«·Ý¤ËÄ©Àï¡ª
¼«Á³Ë¤«¤Ê¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿µÖ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¹©Ë¼¤Ç¤ÎÆ«·ÝÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö³Þ´Ö¹©·Ý¤ÎµÖ¡Ê¤«¤µ¤Þ¤³¤¦¤²¤¤¤Î¤ª¤«¡Ë¡×¡£¤°¤¤吞¤ß¤ä¤ªÃãÏÒ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¤äÂç»®¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´ï¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢îØÌô¤Ï12¿§¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿´ï¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£Ç´ÅÚ¤È³ÊÆ®¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¸«À²¤é¤·¤Î¤è¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¼¤Ò¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê´ï¤¬¥¥å¡¼¥È¡ª³Þ´Ö¾Æ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡õ¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤á¤°¤ë¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2020.04.04¡Ë
Spot.7
¡ÚÆ»¤Î±Ø¤«¤µ¤Þ¡ÛÆüËÜ°ì¤Î·ª»ºÃÏ¡¦³Þ´Ö¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âç½¸·ë¡ª
ËÌ´ØÅì¼«Æ°¼ÖÆ»Í§ÉôIC¤«¤é³Þ´Ö¤ØÂ³¤¯¹ñÆ»355¹æÀþ±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¤«¤µ¤Þ¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤¤«¤µ¤Þ¡Ë¡×¡£ÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤ÊÇÀºîÊª¤¬Â·¤¦Ä¾Çä½ê¤ä¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¡¢³Þ´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö³Þ´Ö¤Î¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤È²Ð»³³¥¤ÎÅÚ¾í¤¬¹¤¬¤ë³Þ´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î·ª¤Î»ºÃÏ¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ·°¤ê¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ»¤Î±Ø¤«¤µ¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤ÎºÇÀ¹´ü¤«¤é12·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤Î·ª¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Þ´Ö·ª¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö³Ú·ª La Kuri¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¹Ê¤ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ö³Ú·ªfilo¡Ê¤é¤¯¤ê ¤Õ¤£¡¼¤í¡Ë¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¡£9¡Á11·î¤Ë¤ÏÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Þ´Ö¾Æ¤ÎÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼êÀö¤¤¤Î¥·¥ó¥¯¤¬³Þ´Ö¾Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢³Þ´Ö¤é¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£³Þ´Ö¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¤«¤µ¤Þ¡×¤Ø¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£Æ»¤Î±Ø¤«¤µ¤Þ¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤¤«¤µ¤Þ¡Ë
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¼ê±Û22-1
TEL¡§0296-71-5355
±Ä¶È»þ´Ö¡§°û¿© 11¡Á18»þ¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¡Ë¡¢Ä¾Çä½ê ¤ß¤É¤ê¤ÎÉ÷ 9¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§Âè2ÌÚÍË
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÆüËÜ°ì¤Î·ª»ºÃÏ¡¦³Þ´Ö¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âç½¸·ë¡¡Æ»¤Î±Ø¤«¤µ¤Þ¡Ã°ñ¾ë¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.07.28¡Ë
Spot.8
¡ÚÆá²ÑÌ«¤ª¤µ¤«¤Ê»Ô¾ì¡Û¿©¤Ù¤ÆËþÂ¡ª Çã¤Ã¤ÆÂçËþÂ!!
¡ÖÆá²ÑÌ«¤ª¤µ¤«¤Ê»Ô¾ì¡Ê¤Ê¤«¤ß¤Ê¤È¤ª¤µ¤«¤Ê¤¤¤Á¤Ð¡Ë¡×¤Ï¡¢´ØÅì¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷»Ô¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸©³°¤«¤é¤ÎµÒÂ¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Æá²ÑÌ«µù¹Á¤ËÌÌ¤·¡¢¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµû²ð¤ò°·¤¦Á¯µûÅ¹¤ä³¤Á¯ÎÁÍýÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤Á¯½è ³¤Ìç¡Ê¤«¤¤¤»¤ó¤É¤³¤í ¤«¤¤¤â¤ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆá²ÑÌ«µù¹Á¤«¤é¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ë³¤¤Î¹¬¤ò¹ë²÷¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿³¤Á¯Ð§¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«²ÈÀ½¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀÂçÎ³¤Î¥¤¥¯¥é¤¬¼«Ëý¡ª
³ÆÅ¹ÊÞ¤³¤À¤ï¤ê¤Î³¤Á¯Ð§¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Î¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·¤Ø¡£ÃÏ¸µµù¹Á¤Ç¤È¤ì¤¿ÃÏÊª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á¯ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½Ü¤Îµû¤¬ÊÂ¤ÖÁ¯µûÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ê»Àß¤Î¿©Æ²¤ÇÅ¹¼ç¼«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿³¤¤Î¹¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊâ¤¤Ç¤¤ë³¤Á¯Ãº²Ð¾Æ¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¡ÛÆá²ÑÌ«¤ª¤µ¤«¤Ê»Ô¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ÆËþÂ¡ª Çã¤Ã¤ÆËþÂ!!¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.08.01¡Ë
¡Ú¤Ä¤¯¤Ð¡¦ÅÚ±º¡¦µíµ×¡Û¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©
°ñ¾ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú¤Ä¤¯¤Ð¡¦ÅÚ±º¡¦µíµ×¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡ÚJAXA ÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡Û¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¡ª
¡ÖJAXA ÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¤¸¤ã¤¯¤µ ¤Ä¤¯¤Ð¤¦¤Á¤å¤¦¤»¤ó¤¿¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±§Ãè³«È¯¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¡£±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÍÜÀ®¡¦³èÆ°¿ä¿Ê¡¢¥í¥±¥Ã¥È¡¦¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦»î¸³¡¦±¿ÍÑ´ÉÀ©¤ò⾏¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏ¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬H¡Ý¶¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡¤¬¤¢¤ë¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¹¾ì¡×¡£Á´Ä¹Ìó50m¤â¤¢¤ë¼ÂÊª¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ª
¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Î¡Ö¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¡ÊÍÎÁ¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢±§Ãè¤ò¤¤¤Á¤À¤ó¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´Û¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥É¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬³èÌö¤¹¤ë¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¤¤Ü¤¦¡×ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤ä¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÊäµëµ¡¡Ö¤³¤¦¤Î¤È¤ê¡×¤Î»î¸³¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤Ü¤¦¡×Á¥Æâ¤â¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥±¥Ã¥È¤ä±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¤¯Â·¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¡¦¤Ä¤¯¤Ð¡ÛÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼ÂÎ¸³¥ì¥Ý¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.03.31¡Ë
Spot.2
¡Ú¤Ä¤¯¤Ð¤ï¤ó¤ï¤ó¥é¥ó¥É¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¤¤È¤Õ¤ì¤¢¤ª¤¦¡ª ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¸¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯
¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¤ï¤ó¤ï¤ó¥é¥ó¥É¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¤ï¤ó¤ï¤ó¤é¤ó¤É¡Ë¡×¤Ï¡¢Ìó90¼ï1000Æ¬¤Î¸¤¤¬Êë¤é¤¹¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¸¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¸¤¤Î°ì¼ï¥°¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥ó¤äÀ¤³¦ºÇ¾®¤Î¸¤¥Á¥ï¥ï¤Ê¤É¡¢Ä¶Âç·¿¸¤¤«¤éÄ¶¾®·¿¸¤¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¤¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥É¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î´ÑÍ÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¸¤¤È¤Î»¶ÊâÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤òÊü¤·¤Æ¤Î¤Ó¤Î¤Ó°¦¸¤¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª Ìó40¼ï70Æ¬¤ÎÇ¤¬Êë¤é¤¹¡Ö¤Í¤³¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª ´ØÅì¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÍ·±àÃÏ26Áª¡ÃÀä¶«¥Þ¥·¥ó¡õ±Ç¤¨¤ëÍ·±àÃÏ¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.05.25¡Ë
Spot.3
¡Ú¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡ÛÎ¤»³¤ÎÏ¼¤Ç¡¢²Ö¤ä¼«Á³¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤ò¡ª
¡Ö¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢ÃÞÇÈ»³¤ÎÅìÏ¼¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë²Ö¤Î³Ú±à¡£Ìó30ËüÖ¤Î±àÆâ¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥Æ¥é¥¹¡×¤ä¡Ö¹á¤ê¤Î¥Ð¥é¡×¡¢¡Ö¿§ÊÌ¥Ð¥é¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ìó900ÉÊ¼ï9000³ô¤Î¥Ð¥é¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¡¢¥Ð¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢°ñ¾ë¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡õ¥«¥Õ¥§¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ò¥ë¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¤âÅÀºß¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥é¤Î¾øÎ±¿å¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥í¥Þ¥ß¥¹¥È¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ä²ÖÅ¦¤ßÂÎ¸³¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î²Ö¤òÂ«¤Í¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ100°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤â¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÎÙÀÜ¤Î¡Ö²Ö¤ä¤µ¤È»³¡×¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Spot.4
¡Úµíµ×ÂçÊ©¡Û¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¡ª ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÂçÊ©¤µ¤Þ
Ìó120m¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÂçÊ©¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Öµíµ×ÂçÊ©¡Ê¤¦¤·¤¯¤À¤¤¤Ö¤Ä¡Ë¡×¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¼«Í³¤Î½÷¿À¤ÎÌó3ÇÜ¡¢Ä¹¤µÌó18£í¤Î¾¸¤Ë¤ÏÆàÎÉ¤ÎÂçÊ©¤µ¤Þ¤ò¤Î¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤¤¤«¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀµÌç¤òÆþ¤Ã¤Æ»²Æ»¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤È¡¢ÂçÊ©¤µ¤Þ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»²Æ»¤ËÆüËÜ°ìÂç¤¤Ê¹áÏ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÊ©¤µ¤Þ¤¬µðÂç¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÛÆâ¤Ï5ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1³¬¤Î¡Ö¸÷¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¿¿¤Î°Å°Ç¡£Èâ¤¬³«¤¯¤È¸÷¤¬±é½Ð¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Éº¤¦¥Ï¥¹¤Î¹á¤ê¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤ÊÉâÍ·´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë2³¬¤Î¼Ì·Ð¤Î´Ö¤ä¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤ª»û¤Ç¤Ï¸æËÜÆ²¤Ë¤¢¤¿¤ë3³¬¤Î¡ÖÏ¡²ÚÂ¢À¤³¦¡×¡¢ÃÏ¾åÌó85£í¤Î4¡¦5³¬¡ÖÎîÏÉ»³¤Î´Ö¡×¤Ë¤Ï¸æÊ©¼ËÍø¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ©¤µ¤Þ¤Î¼þ°Ï¤Î»¶ºö¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢»Íµ¨¤ÎÁð²Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤ë²ÖÈª¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ñ¤¬±Ë¤°¡ÖÂç¿´³¤¡×¤â¡£¡Ö¤ª±î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¶âÍË¤ò½ü¤¯ËèÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê12¡Á2·î¤ÏÉÔÄê´ü³«ºÅ¡Ë¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¡ÛÂº¤¤¡¢¥Ç¥«¤¤¡¢¤Á¤ç¤¤¥«¥ï¥¤¥¤¢ö¡¡¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤ëµíµ×ÂçÊ©¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.04.09¡Ë
Spot.5
¡Úµíµ×¥·¥ã¥È¡¼¡ÛÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼
¡Öµíµ×¥·¥ã¥È¡¼¡Ê¤¦¤·¤¯¤·¤ã¤È¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£36Ç¯¡Ê1903¡Ë¤Ë¼Â¶È²È¤Î¿ÀÃ«Ñ£Ê¼±Ò¡Ê¤«¤ß¤ä¤Ç¤ó¤Ù¤¨¡Ë¤¬Â¤¤Ã¤¿ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¾ì¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Ê¿À®19Ç¯¡Ê2007¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¶áÂå²½»º¶È°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ°ä»º¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥È¡¼¥«¥ß¥äµì¾úÂ¤¾ì¤ÎÈ°¹Ú¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ÀÃ«Ñ£Ê¼±ÒµÇ°´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ä¼Ì¿¿¡¢Åö»þ¤Î¾úÂ¤Æ»¶ñ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Öµíµ×¥·¥ã¥È¡¼¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ïµíµ×¥·¥ã¥È¡¼¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥ê¡¼A¤È2ÂåÌÜ¿ÀÃ«Ñ£Ê¼±Ò¤Î¸Î¶¿¡¦»³·Á¸©»º¤Î¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥ê¡¼A¤«¤é¾ú¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤ä¡¢µíµ×¥·¥ã¥È¡¼¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢¥ï¥¤¥óÆþ¤ê¥±¡¼¥¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£1ÇÕ500±ß¤Ç4¼ïÎà¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»î¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£µíµ×¥·¥ã¥È¡¼¡Ê¤¦¤·¤¯¤·¤ã¤È¡¼¡Ë
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©µíµ×»ÔÃæ±û3-20-1
TEL¡§029-873-3151
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á16»þ¡Ê¸«³Ø»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡£¤¿¤À¤·»ÜÀßÅÀ¸¡Åù¤ÎÎ×»þµÙ´Û¤¢¤ê¡Ë
ÎÁ¶â¡§Æþ´ÛÌµÎÁ
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¸© µíµ×¡ÛÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ïµíµ×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª µíµ×¥·¥ã¥È¡¼¤ÇÌÀ¼£¿Í¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.04.10¡Ë
°ñ¾ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ú¾ïÁí¡¦¸Å²Ï¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯°ñ¾ë¸©¼«Á³ÇîÊª´Û¡ÛÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾¾²Ö¹¾¥Þ¥ó¥â¥¹¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥¯°ñ¾ë¸©¼«Á³ÇîÊª´Û¡Ê¤ß¤å¡¼¤¸¤¢¤à¤Ñ¡¼¤¯¤¤¤Ð¤é¤¤±¤ó¤·¤¼¤ó¤Ï¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ºÇÂçµé¤Î¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´ÃÏ°è¿ûÀ¸¾Â¤Î¤Û¤È¤ê¡¢Ìó16ËüÖ¤Î¹Âç¤ÇË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°ñ¾ë¸©Î©¤Î¼«Á³ÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ç¤ÏÌó46²¯Ç¯Á°¤ÎÃÏµå¤ÎÃÂÀ¸¤äÀ¸Êª¿Ê²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±§Ãè¡¢¼«Á³¡¦À¸Ì¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä´Ä¶¤ò¥¸¥ª¥é¥Þ¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÂÎÄ¹Ìó9m¤Î¾¾²Ö¹¾¥Þ¥ó¥â¥¹¤äÂÎÄ¹Ìó26m¤Î¥Ì¥ª¥¨¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÎÁ´¿È¹ü³ÊÉ¸ËÜ¡ÊÊ£À½¡Ë¤òÅ¸¼¨¡£¼«Á³´Ñ»¡¤¬¤Ç¤¤ëÌî³°»ÜÀß¤òÊ»Àß¤·¡¢¼«Á³¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§°ñ¾ë¸©¤ª¤¹¤¹¤áÇîÊª´Û12Áª¡ªÅ¸Í÷²ñ¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Û¤«±Ä¶ÈºÆ³«¾õ¶·¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.01.19¡Ë
Spot.2
¡ÚÆ»¤Î±Ø ¾ïÁí¡Û¾ïÁí¤ÎÁÇºà¤¬ËþºÜ¡ª Âç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÆ»¤Î±Ø
¶á¹ÙÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤Ê¾ïÁí¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢½µËö¤Ë¤Ï¸òÄÌÀ°Íý¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¤ÎÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø ¾ïÁí¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤¸¤ç¤¦¤½¤¦¡Ë¡×¡£³«Å¹Áá¡¹¤«¤éÅ¹Æâ¤Ï³èµ¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¾ïÁí¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ä¥¥å¥¦¥ê¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¡¢¥á¥í¥ó¤äÍü¤Ê¤É¤Î²ÌÊª¡¢Íñ¤äÌÍ¤Î¤Û¤«¡¢°ñ¾ëÌ¾»º¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤äÇ¼Æ¦¤Þ¤Ç¡¢Ä¾Çä¤ä²Ã¹©ÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤È¥á¥í¥ó¤È¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£¼¡¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê»þ¹ï¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â·¤¦¡Ö°ò¤È¤ï¡×¤ä¡¢¾Æ¤°ò¤¬¤Û¤«¤Û¤«¤Î¡Ö¤Ä¤Ü¤ä¤¤ª¤ä¤¤¤¤â¡×¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¿Íµ¤¡ª ¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Æ»¤Î±Ø ¾ïÁí¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤¸¤ç¤¦¤½¤¦¡Ë
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¾ïÁí»Ô¤à¤¹¤Ó¤Þ¤Á1
TEL¡§0297-38-7570
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¸©¡¦¾ïÁí»Ô¡ÛÂç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÆ»¤Î±Ø ¾ïÁí¡£¿Íµ¤¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.03.27¡Ë
Spot.3
¡Ú¸Å²Ï¸øÊý¸ø±à¡Û¹¾¸Í¤Îº¢¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤¤Åí¤Î²Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡Ö¸Å²Ï¸øÊý¸ø±à¡Ê¤³¤¬¤¯¤Ü¤¦¤³¤¦¤¨¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢Åí¤Î²Ö¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¤è¤½22.4ha¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ÎÁí¹ç¸ø±à¡£Ìó2000Ç¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¸ÅÂå¥Ï¥¹¤Î¼ï¤òÈ¯²ê¤µ¤»¤¿¡ÖÂç²ìÏ¡¡×¤ä¡¢3·îÃæ½Ü¡Á²¼½Ü¤Ë¤ÏÌó1800ËÜ¤â¤Î²ÖÅí¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ë¤ÏÂÍøÀ®»á¤Î¸Å²ÏÂÚºßÃæ¤ÎÊÌ´Û¤À¤Ã¤¿¸Å²Ï¸øÊý´ÛÀ×¤ä¡¢±äÊõ2Ç¯¡Ê1674¡Ëº¢·úÃÛ¤µ¤ì¤¿µìÃæ»³²È½»Âð¤Ê¤É¤Î»ËÀ×¤â¡£2003Ç¯¤Ë¤Ï¥æ¥Í¥¹¥³¤Î¡ÖÊ¸²½·Ê´Ñ¤ÎÊÝ¸î¤È´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥ê¥Ê¡¦¥á¥ë¥¯¡¼¥ê¹ñºÝ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌ°ñ¾ë¡¦ÆüÎ©¡¦±üµ×»ü¡Û¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©
°ñ¾ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ÚËÌ°ñ¾ë¡¦ÆüÎ©¡¦±üµ×»ü¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡ÚÏ»³ÑÆ²¡Û²¬ÁÒÅ·¿´¤¬»×º÷¤ËÃ¿¤Ã¤¿¡È´ÑßÑÄâ¡É
ÌÀ¼£36Ç¯¡Ê1903¡Ë¤Î5·îº¢¡¢ÈôÅÄ¼þ»³¤Î°ÆÆâ¤Ç¸Þ±º¤òË¬¤ì¤¿²¬ÁÒÅ·¿´¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ò¤¤¤¿¤¯µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¼«¤éÀß·×¤·¹½¤¨¤¿¤Î¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤òË¾¤àÃÇ³³¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¡ÖÏ»³ÑÆ²¡Ê¤í¤Ã¤«¤¯¤É¤¦¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Åß¤Ï¥Ü¥¹¥È¥óÈþ½Ñ´Û¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Å·¿´¤Ï¡¢²Æ¤Ï¸Þ±º¤Î³¤¤òÁ°¤Ë»×º÷¤ËÃ¿¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤ò¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°ñ¾ëÂç³Ø¸Þ±ºÈþ½ÑÊ¸²½¸¦µæ½ê¡Ê¤¤¤Ð¤é¤¤À¤¤¤¬¤¯¤¤¤Å¤é¤Ó¤¸¤å¤Ä¤Ö¤ó¤«¤±¤ó¤¤å¤¦¤¸¤ç¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢Ä¹²°Ìç¤ÈÅ·¿´Å¡¤ÏÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢Å·¿´Å¡¡¢Äí±à¡¢Âç¸Þ±º¡¢¾®¸Þ±º¤ÏÅÐÏ¿µÇ°Êª¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Spot.2
¡Ú¥·¡¼¥Ð¡¼¥º¥«¥Õ¥§¡ÛÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÅ·¶õ¥«¥Õ¥§
ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÌÌ¤·¤¿Á´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎJR¾ïÈØÀþ¡¦ÆüÎ©±Ø¡£²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÄÌÏ©¤ò¿Ê¤à¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¶õ¤È³¤¤¬¹¤¬¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥·¡¼¥Ð¡¼¥º¥«¥Õ¥§¡×¡£Å¹Æâ¤ÏÁ´ÀÊ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¡ª ¤Ê¤«¤Ç¤â³¤Â¦¤ÎÀÊ¤Ï·Ê¿§¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤ëÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ü¡Á¤Ã¤È³¤¤òÄ¯¤á¤ë¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¤Þ¤ë¤Ç³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ªÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥·¡¼¥Ð¡¼¥º¥«¥Õ¥§¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.05.28¡Ë
Spot.3
¡ÚÀô¿À¼Ò¡Û¿ÀÈë¤ÎÀô¤¬µ±¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È
JR¾ïÈØÀþ¡¦Âçá±¡Ê¤ª¤ª¤ß¤«¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬¡¢½»Âð³¹¤Î¤Ê¤«¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¤¦¤Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¿¹¡£¤Þ¤ë¤Ç°Û¼¡¸µ¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÀô¿À¼Ò¡Ê¤¤¤º¤ß¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
µª¸µÁ°42Ç¯¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Ëº×¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡¢ÆüÎ©»ÔºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤´º×¿À¤ÏÅ·Â®¶ÌÉ±Ì¿¡Ê¤¢¤Þ¤Î¤Ï¤ä¤¿¤Þ¤Ò¤á¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¡£¼Â¤Ï¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Å¤¤¿ÀÍÍ¤Ç¡¢µ¡¿¥¤ê¤Î¿ÀÍÍ¤ÎÌ¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤½÷¿ÀÍÍ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
ËÜÅÂ¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò½ª¤¨²£¤ÎÆ»¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÀô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼Òµ¤Ë¤Ï¡ÖÎî¶Ì¤¬Å·¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¿å¤¬Í¯¤½Ð¤ÆÀô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍ¯¿å¤Ç¤¹¡£
ÆàÎÉ»þÂå½é´ü¤ÎÏÂÆ¼6Ç¯¡Ê713¡Ë¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¶¿ÅÚ»ï¡Ø¾ïÎ¦¹ñÉ÷ÅÚµ¡Ê¤Ò¤¿¤Á¤Î¤¯¤Ë¤Õ¤¦¤É¤¡Ë¡Ù¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀô¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÎø°¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª ¤³¤ÎÀô¤Î¼Ì¿¿¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤òµá¤á¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡ÖÀô¿À¼Ò¡×¤Ø»²ÇÒ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬!?¿ÀÈë¤ÎÀô¤¬µ±¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.07.28¡Ë
Spot.4
¡Ú¸æ´ä»³»°ËÜ¿ù¡Û¿äÄê¼ùÎð500Ç¯¡ª
¸æ´ä¿À¼Ò¤Î¤¢¤ë¡Ö¸æ´ä»³¡Ê¤ª¤¤¤ï¤ä¤Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¿À¡¹¤¬À³¤à¤ÈÅÁ¤ï¤ë¾ïÎ¦¹ñºÇ¸Å¤ÎÎî»³¤Ç¤¹¡£¿À¼Ò¤Î»²Æ»¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¡¢¿äÄê¼ùÎð600Ç¯¤òÄ¶¤¹µðÌÚ¤Î¡Ö»°ËÜ¿ù¡Ê¤µ¤ó¤Ü¤ó¤¹¤®¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Å·¶é¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â¡£ÎÓÌîÄ£¤Î¡Ö¿¹¤Îµð¿Í¤¿¤Á100Áª¡×¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Spot.5
¡ÚÎµ¿ÀÂçÄß¶¶¡ÛÌó1000É¤¤Î¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤¬°µ´¬¡ª
±üµ×»ü¸©Î©¼«Á³¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢Ä¹¤µÌó375m¤ÈÊâ¹Ô¼ÔÍÑÄß¶¶¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÎµ¿ÀÂçÄß¶¶¡Ê¤ê¤å¤¦¤¸¤ó¤ª¤ª¤Ä¤ê¤Ð¤·¡Ë¡×¡£Àî¤ò¤»¤»ß¤á¤¿Îµ¿À¥À¥à¸ÐÌÌ¤«¤éÌó100m¤Î¹â¤µ¤Î¶õÃæ»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Àä·Ê¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìó1000É¤¤Î¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤¬°µ´¬¤Î½Õ¤Î¡ÖÎµ¿À¶®¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ä¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÀä·Ê¤È¿·¤½¤Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë½©¤Î¡ÖÎµ¿À¶®¹ÈÍÕ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤ÎÆüË×¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Spot.6
¡Ú²Ö´Ó·ÌÃ«¡Û°ñ¾ë¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê
²Ö´ÓÀî±è¤¤¤Ë¡¢Ì¾ÇÏÎ¤¥±Ê¥¡¢ÉÔÆ°Âì¡¢¼®¸«ÂìÄß¤ê¶¶¤Ê¤É¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ê¿§¤¬Â³¤¯¡Ö²Ö´Ó·ÌÃ«¡Ê¤Ï¤Ê¤Ì¤¤±¤¤¤³¤¯¡Ë¡×¡£½©¤Ë¤Ï·ÌÃ«°ìÂÓ¤¬ÀÖ¤ä²«¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢Í·ÊâÆ»¤«¤éÈþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ë¤ÏÅÚ³Ù»³Äº¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬Ë¾¤á¡¢´ØÅì¤ÎÉÙ»Î¸«É´·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Ä»¤¿¤Á¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤ä¿¹ÎÓÍá¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Spot.7
¡ÚÂÞÅÄ¤ÎÂì¡Û¿å¤ÈÎÐ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹»ÍÅÙ¤ÎÂì¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
¡ÖÂÞÅÄ¤ÎÂì¡Ê¤Õ¤¯¤í¤À¤Î¤¿¤¡Ë¡×¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¹ñÌ¾¾¡¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ»°Ì¾ßÆ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£µ×»üÀî¤Î»ÙÎ®¡¦ÂìÀî¤Ë¤«¤«¤ëÍîº¹Ìó120m¡¢ÉýÌó73m¤ÎÂì¤Ç¡¢»ÍÃÊ¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¤³¤È¤«¤éÊÌÌ¾¡Ö»ÍÅÙ¤ÎÂì¡Ê¤è¤É¤Î¤¿¤¡Ë¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿°Â¤Î²Î¿Í¡¦À¾¹ÔË¡»Õ¤¬¡Ö»Íµ¨¤Ë°ìÅÙ¤º¤ÄË¬¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¿¤ÎÉ÷¼ñ¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤â¡£Âì¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï´ÑßÆÂæ¤¬¤¢¤ê¡¢´äÊÉ¤ò»ÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¹ë²÷¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÁÖ²÷¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¢ö ÎÃ¤ò¤â¤È¤á¤ÆÂÞÅÄ¤ÎÂì¤Ç¤ª¤µ¤ó¤Ý¤·¤è¤¦¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.08.09¡Ë
¡Ú¼¯Åç¡¦¿å¶¿¡Û¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©
°ñ¾ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú¼¯Åç¡¦¿å¶¿¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡Ú¼¯Åç¿ÀµÜ¡ÛÎò»Ë¤È¼«Á³¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¡¢¾¡Íø¤Î¿ÀÍÍ¤Ë»²ÇÒ
¿ÀÉðÅ·¹Ä¸µÇ¯¤ËÁÏã«¤µ¤ì¤¿¡¢Åì¹ñºÇ¸Å¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¿À¼Ò¡Ö¼¯Åç¿ÀµÜ¡Ê¤«¤·¤Þ¤¸¤ó¤°¤¦¡Ë¡×¡£Éðá±ÄÈÂç¿À¡Ê¤¿¤±¤ß¤«¤Å¤Á¤Î¤ª¤ª¤«¤ß¡Ë¤òã«¤ê¡¢¸æÍø±×¤¬¾¡Íøµ§´ê¡¦É¬¾¡µ§´ê¤Î¤³¤È¤«¤é¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸ÍÈÍ½éÂåÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀîÍêË¼¡Ê¤È¤¯¤¬¤ï¤è¤ê¤Õ¤µ¡Ë¤¬ÊôÇ¼¤·¤¿¼ëÅÉ¤ê¤Î²ÚÎï¤ÊÏ°Ìç¤Ï¡¢ÆüËÜ»°ÂçÏ°Ìç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¡¢ÁÔÂç¤Êµ¬ÌÏ¤ÈÈþ¤·¤¤Áõ¾þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ï°Ìç¤Ï2026Ç¯¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤Ç¡¢²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¸«³ØÉÔ²Ä
¹¾¸ÍËëÉÜ2Âå¾·³¡¦ÆÁÀî½¨Ãé¤¬´ó¿Ê¤·¤¿¡ÖËÜµÜ¡×¡Ê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤Ï¿ð³À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤Ê²°º¬¤Î°ìÉô¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¼ùÎð1300Ç¯Ä¶¤¨¤Î¤´¿ÀÌÚ¤Î»Ñ¤ò±®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅÂ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¶ÀÀÐ¤È¤è¤Ð¤ì¤ëµðÀÐ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ã´¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¸æ¼êÀöÃÓ¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£»²ÇÒ¸å¤Ï¡¢¸æ¼êÀöÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ëÃã²°¡Ö°ìµÙ¡Ê¤Ò¤È¤ä¤¹¤ß¡Ë¡×¤Ç¡¢Í¯¿å¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÌ¾¿å¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú½é·Ø¡¦°ñ¾ë¡ÛÅì¹ñºÇ¸Å¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¼¯Åç¿ÀµÜ¡×¤Ç±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.12.31¡Ë
Spot.2
¡Ú¿å¶¿Ä¬Íè¤¢¤ä¤á±à¡ÛÌó100Ëü³ô¤Î¤¢¤ä¤á¤¬¤·¤Ã¤È¤ê»ç¤Ëºé¤¸Ø¤ë¡ª
¡ÖÄ¬Íè¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤ä¤á¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¤¢¤ä¤á¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡£ËÌÍøº¬Àî¤ËÃí¤°Á°Àî±è¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¿å¶¿Ä¬Íè¤¢¤ä¤á±à¡Ê¤¹¤¤¤´¤¦¤¤¤¿¤³¤¢¤ä¤á¤¨¤ó¡Ë¡×¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ï¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¥¢¥ä¥á¤ä¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ä¥á¤Ï4·î²¼½Ü¡Á5·î¾å½Ü¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Ï5·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¡¢¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¤Ï5·î²¼½Ü¡Á6·î²¼½Ü¤È¡¢³«²Ö»þ´ü¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö²Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë¡Û¤¢¤ä¤áºé¤¯¿å¶¿Ä¬Íè¤Ç¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.04.12¡Ë
Spot.3
¡ÚÂç»³¸ÐÈÊ¸ø±à¡Û±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¼¯Åç³¤·³¹Ò¶õÂâÀ×¡×
ÆüËÜÂèÆó¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¸Ð¡Ö²â¥ö±º¡×¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼¯Åç³¤·³¹Ò¶õÂâÀ×¡Ê¤«¤·¤Þ¤«¤¤¤°¤ó¤³¤¦¤¯¤¦¤¿¤¤¤¢¤È¡Ë¡×¡£»ÊÎáÉôÄ£¼Ë¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤¹¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¡¢¡ÖÂç»³¸ÐÈÊ¸ø±à¡Ê¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¤³¤Ï¤ó¤³¤¦¤¨¤ó¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¸½Â¸¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÀïÁè°äÀ×·²¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ê3³¬·ú¤Æ¤ÎËÜÄ£¼Ë¤Î·úÊª¡£Àï¸å¤«¤é1997Ç¯¤Þ¤Ç¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï´ÛÆâ¤Ç´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¸ø±àÆâ¤Ë¤ÏËÜÄ£¼Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Ü¥¤¥é¡¼¤¬2Âæ¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëµ¥´Ì¾ìÀ×¤ä¡¢Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¿¢Êª±à¤Î²¹¼¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«ÎÏÈ¯ÅÅ½êÀ×¡¢¼ÖÎ¾ÍÑÇ³ÎÁ¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤À¤Ã¤¿·ÚÌý¸ËÀ×¤Ê¤É¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç»³¸ÐÈÊ¸ø±à¡Ê¼¯Åç³¤·³¹Ò¶õÂâÀ×¡Ë
¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¤³¤Ï¤ó¤³¤¦¤¨¤ó ¤«¤·¤Þ¤«¤¤¤°¤ó¤³¤¦¤¯¤¦¤¿¤¤¤¢¤È¡Ë
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©°ðÉß·´Èþ±ºÂ¼Âç»³2014-8
TEL¡§029-875-7221
±Ä¶È»þ´Ö¡§ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Î9¡Á17»þ¡ÊºÇ½ªÆþ±à 15»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·î¡Á¶âÍË¡¢½ËÆü
ÎÁ¶â¡§Æþ±àÎÁ Âç¿Í800±ß¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼300±ß
¢¨´ë²èÅ¸¤Ë¤è¤êÆþ±àÎÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú°ñ¾ë ²â¥ö±º¡Û2023Ç¯7·î°ìÈÌ¸ø³«³«»Ï¡¡¶õ¤òæÆ¤±¤¿³¤·³¤Îµ²±¡¡¼¯Åç³¤·³¹Ò¶õÂâÀ×¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.04.14¡Ë
