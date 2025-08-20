妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?


妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。

それでは、口をきかなくなった妻と夫、それぞれの視点から一家の様子をのぞいてみましょう。一緒に生活をするうえで、パートナー同士がお互いを思いやることの大切さが感じられます。

※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。

今日の弁当は…


あいつまだ怒ってんのかな


もう3日も妻が口をきいてくれない


これってケンカなのか？


口をきいてくれない理由はなんだろう


しょうがないオレが折れるか


パートナーと喧嘩をするとお互い意地になってしまいがち。自分が折れる決断をした勇気はすばらしいですが、妻の怒りの原因はわからないまま。そんな状態で謝られた妻はどう思うか…と思いをはせると、夫婦間の不和は根っこにある原因をきちんと解決しなければ意味がないと感じさせられます。

著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』