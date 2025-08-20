¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡×¶¶ËÜ´ÄÆà¤Îà¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë´é¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà(26)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRay10·î¹æ¤Ï8·î22ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRay¡×(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¡¢²ÖÊÁ¤Î»É繡¤¬Æþ¤Ã¤¿Ä¹Âµ»Ñ¤Î¾åÈ¾¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¡×¡ÖÅ·»ÈÍÍ¤Î¹ßÎ×¤À¤¡¤¡¤¢¤¡¤¢¡×¡Ö´ÄÆà¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊÁÉþ¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£