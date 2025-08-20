突然の光に、驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。19日夜、福岡県をはじめ、西日本各地で確認された夜空に輝いた強い光。その光の正体は「火球」です。「一生に一度かもしれない」という、明るい光でした。



■車に乗っている人

「わ、わ、いん石やった？いまの。」



19日午後11時8分ごろ。九州道・八女インター付近のドライブレコーダーの映像です。一瞬、南の空が明るくなり、光が上から下に走る様子が確認できます。





■目撃した池田理沙さん「何が起こったか分からなくて、雷かと思ったけど違うよね、何か落ちたよね、みたいな感じで。」同じ時間帯、宮崎県延岡市では一瞬光ったあとに、空からオレンジ色の光の玉が落ちる様子が撮影されました。19日午後11時すぎ、西日本各地でこの強い光が確認されました。

福岡市科学館の学芸員、丹野さんに確認してもらいました。



■福岡市科学館 学芸員・丹野佳代子さん

「これはおそらく、火球といって間違いないと思います。光が途中でぱっと発光して消えていく。これは流れ星の特徴的な軌跡です。流れ星の中でも特に明るいものを火球といいます。」

今回、各地で捉えられた映像の中には、木の影が見えるほど明るく光ったものもありました。



■丹野さん

「ここのところ、影が伸びていますよね。周りが昼間のように明るいのは見たことがない。一生に一度かもしれないです。」



一般的な流れ星の大きさは、2ミリほどの砂粒ぐらいだといいます。今回の“火球”は、最低でも数センチあったとみられ、落下するスピードも速かったことが、ここまでの強い光になった原因ではないかということです。



■丹野さん

「流星は宇宙からのプレゼントだと思っています。空からのプレゼントが日本、九州に降ってきた。とてもいいことだと思います。今回のは、見たかった。悔しいという感じです。」



夜空に明るく輝いた今回の火球。丹野さんによりますと、鹿児島県沖の海上に隕石として落下した可能性もあるということです。