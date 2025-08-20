【ウンディーネ - らびっと アンサンブル】 2026年4月 発売予定 価格：8,250円

海外のホビーメーカー「大漫匠アニメスター」は、フィギュア「ウンディーネ - らびっと アンサンブル」を2026年4月に発売する。価格は8,250円。

本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン：ニューラルクラウド」より、ウンディーネのメンタル映写「らびっと アンサンブル」の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

青色のバニー衣装に身を包んだ彼女を立体化しており、うさぎを表現する手の仕草や、少し恥ずかしそうにこちらを見つめる表情など、可愛らしくフィギュア化されている。

「ウンディーネ - らびっと アンサンブル」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約168mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

初回特典「ゆらゆらアクリルスタンド」

(C) SUNBORN Information Technology Co., Ltd. All rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。