¡Ö¤â¤¦¾¯Ç¯¤Ç¤¹¤ä¤ó¾Ð¡×º´Æ£¿ÎÈþà45ºÐ¤Î´éÌÌ¥¢¥Ã¥×á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö10ºÐ¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª¡×¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤Ô¤í¡¼¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤ï(¾Ð)
¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë¤·¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Îº´Æ£¿ÎÈþ(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´éÌÌ¤É¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ô¤í¡¼¤ó¡¡ÁáÄ«¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢Y¥·¥ã¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¡¢¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë¤·¤¿´éÌÌ¤É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖºÇ¶á¡¡±©¥¨¥¯¥¹¥ÆÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤ª¡©¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤¡¡¡¥í¥óÌÓ¤ÎÆ´¤ì»Ï¤á¤¿40Âå¡¡¤É¤¦¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯Ç¯¤Ç¤¹¤ä¤ó¾Ð¡×¡ÖÀ¨¤¯ÍÄ¤¯¡©¼ã¤¯¡©¸«¤¨¤ë¤±¤É¾Ð¡×¡Ö¤Ô¤í¡¼¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤ï(¾Ð)²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤·¤¿¡×¡Ö´é¤¬10ºÐ¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£