田久保市長の学歴詐称疑惑による静岡･伊東市政の混乱は収まる様子がありません。20日は、市内の経済団体が市長の辞職と市政の正常化を求めました。この要望に田久保市長は…。



20日、午前9時半すぎ。



田久保市長の学歴詐称疑惑からまもなく2か月。



市役所では騒動に関する苦情の電話がやまずきのうは複数の課に対して計200件。7月2日からの合計で7000件を超えました。7月、田久保市長が設置した専用の問い合わせ窓口は事実上、機能せず。市職員が対応しているのが現状です。





そんな中、20日、新たな動きが…。地元の商工会議所、観光協会、旅館・ホテル協同組合のトップが田久保市長の元を訪れたのです。（伊東商工会議所 斉藤 稔 会頭）「伊東市政の早期正常を求める要望。学歴詐称疑惑に端を発しその後一連の言動により市議会では辞職勧告決意義や百条委員会設置に関わる決議が前回一致で可決され市職員は苦情対応を余儀なくされるほか、市内経済対策に関わる市補正予算措置が何ら講じられていない。伊東市政は混乱し市内経済は停滞している。ついては市政の早期正常化のために早急に自ら市長職を辞し民意を問うことを決断されるように要望します」市長に要望したのは市政の正常化と辞職。（伊東温泉旅館ホテル協同組合 北村 太一 理事長）「市長の勇気あるご決断をお願いしたいと思います」要望を受け取った田久保市長、取材に対しては…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「ご要望の方は真しに承りましたので考慮させていただきたいと思います。以上でございます」Q.考慮するとはどういうことか…市長:…？質問には一切答えず市長室に戻っていきました。（伊東商工会議所 斉藤 稔 会頭）「どこにいっても伊東というとこの話が出てくる。一番心配しているのが伊東温泉、観光の町なので影響が波及しなければいいなと。定住移住求めている。伊東って変なところだよねと思われたくない」（伊東観光協会 稲葉 明久 会長）「これがプラスになること一切ない。完全マイナスなイメージ。われわれは日頃から伊東温泉の良さをPR。外に発信もそうだが、いらっしゃるお客様に最高のおもてなしをしている。それで伊東のブランドイメージを上げるということを日々やっているにも関わらず。トっプがそこをどう考えてもイメージを落としているのは間違いない。長引くことでその影響は計り知れないものがある」伊東市の観光を支える団体トップから辞職の要望を受けた田久保市長ですが、午後は公務のため沼津市に移動。到着したのは駿東伊豆消防本部が入る沼津北消防署です。（記者）「副幹事として会議への意気込みは？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「…」田久保市長は、伊東市や沼津市、伊豆市など4市3町で運営する駿東伊豆消防組合の役員会に出席しました。組合の予算や人事など、消防に関わる重要な事柄を審議する消防組合の定例会議で管理者を務める沼津市の褚重秀一市長や、副管理者である函南町の仁科喜世志町長も参加。（伊東市 田久保 真紀 市長）「副管理者を拝命しています伊東市長の田久保真紀です。よろしくお願いいたします」副管理者を務める田久保市長は冒頭のあいさつ以外に発言の機会はなく、説明される内容を黙々と聞いていました。