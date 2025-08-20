アンガールズ田中、“娘”と2ショット「ちょっと緊張した同伴」「娘さんかわいすぎー」「結婚式に号泣してそう」 有吉弘行が公開
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が20日、お笑い芸人・有吉弘行（51）のインスタグラムに登場。“親子”の2ショット写真が公開された。
【写真】「結婚式に号泣してそう」“父娘”2ショットのアンガールズ田中＆藤田ニコル
投稿では、「父娘」のコメントとともに、緊張の面持ちの田中が、ブラウンのワンピースで笑顔のタレント・藤田ニコル（27）と並んで立っている写真が公開された。
この投稿にファンからは「結婚するとき取り敢えず1度反対し、結婚式に号泣してそうな父」「娘さんかわいすぎー」「娘、オヤジの遺伝子ゼロ」「ちょっと緊張した同伴」「もしかして母は有吉さん…？」「田中さんは等身大パネルですか？」「素敵な親子」などの声が寄せられている。
