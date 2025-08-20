³èÆ°µÙ»ßÃæ45ºÐ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢°¦¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥·¥Ö¤¤!!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×21»þ½¢¿²¡¦4»þµ¯¾²¤ÎÄ«³è¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡Ö2¥¥íÍî¤Á¤¿¤«¤é¸å3¥¥í¤ÏÍî¤È¤¹¤Ç¤Ê¡×
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë45ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¦¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö21»þ¤Ë¤Ï¿²¤Æ4»þ¤Ëµ¯¾²¡£¥è¥ó¥á¥êÄ«³è¡£26ÅÙ¤ÇÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Ê¡£àÝàê°û¤ó¤ÇÀ°¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡£2¥¥íÍî¤Á¤¿¤«¤é¸å3¥¥í¤ÏÍî¤È¤¹¤Ç¤Ê¡×¤È¶á¶·¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢EXILE¤Î½éÂå¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÀ¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¡£»äÀ¸³è¤òÅÙ¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï°¦¼Ö¤ÎÆü»º¡¦4ÂåÌÜ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó4¥É¥¢¥»¥À¥ó(ÄÌ¾Î¥è¥ó¥á¥ê)¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤°ìÆü¤Ë¡×¡Ö¥è¥ó¥á¥ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¸·¤·¤¤¤±¤É¤ª¿ÈÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤ç¡×¡Ö¥·¥Ö¤¤!!¡×¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤©¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ«³èÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¥è¥ó¥á¥ê¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£