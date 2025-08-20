出身と聞いてすごいと思う「福岡県の私立進学校」ランキング！ 2位「九州国際大学付属高等学校」、1位は？【2025年調査】
卒業生の名前を聞いただけで、その人の努力や実力、さらには学校の伝統や格式までもが思い浮かぶ--そんな私立進学校があります。難関大学への高い進学率や、豊かな人間性を育む教育方針、そして全国的な知名度を誇る校名は、多くの人に強い印象を与えます。
All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「福岡県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国167人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名人の卒業生もいて特別授業もあるくらい偏差値の高さが凄いから」（30代女性／茨城県）、「授業だけでなく、課外授業にも力を入れており、地元イベントには必ず支援等で参加をしているから」（30代男性／岐阜県）、「プロ野球選手やJリーガー、さらには各界のリーダーとして社会に貢献している人材を数多く輩出しており、その出身校と聞くだけで、優れた教育が行われている証だと感じるから」（30代女性／北海道）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「福岡県民で知らない人はいないほどの有名な高校ですし、附設という名前で親しまれていると思います。出身と聞くだけで優秀さが伝わってきますし、福岡県民なら尊敬に値すると感じています」（30代男性／福岡県）、「職場に同じ高校出身の方がおり、優秀だなと思うからです」（20代男性／東京都）、「附設出身って聞くと、もう「東大か京大か医学部？」って思っちゃう。地元だけじゃなくて全国的にもトップレベルの進学校だし、OBには医者や研究者、弁護士とかエリートが多い。頭いい人の象徴みたいな学校」（30代女性／秋田県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「福岡県の私立進学校」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：九州国際大学付属高等学校／22票北九州市に位置する九州国際大学付属高等学校は、多彩なコース編成と充実した進路指導で知られています。難関クラスやS特進クラスでは難関大学合格を目指す高度なカリキュラムが整備され、部活動や課外活動との両立も可能。国際理解教育にも積極的で、幅広い経験を積める環境が魅力です。「この学校の卒業生」と聞けば、学業面の確かさとバランスの取れた人間性が思い浮かぶ存在といえます。
回答者からは「有名人の卒業生もいて特別授業もあるくらい偏差値の高さが凄いから」（30代女性／茨城県）、「授業だけでなく、課外授業にも力を入れており、地元イベントには必ず支援等で参加をしているから」（30代男性／岐阜県）、「プロ野球選手やJリーガー、さらには各界のリーダーとして社会に貢献している人材を数多く輩出しており、その出身校と聞くだけで、優れた教育が行われている証だと感じるから」（30代女性／北海道）などのコメントがありました。
1位：久留米大学附設高等学校／88票久留米大学附設高等学校は、全国有数の進学実績を誇る名門進学校で、特に東京大学や医学部への合格者数が突出しています。高度な学習環境と生徒の自主性を尊重する校風が特徴で、学力だけでなく論理的思考力や社会性も磨かれます。著名な卒業生も多く、「附設出身」と聞くだけで知性と努力を兼ね備えた人物という印象を持たれる学校です。進学校としての名声は全国に広がっています。
回答者のコメントを見ると「福岡県民で知らない人はいないほどの有名な高校ですし、附設という名前で親しまれていると思います。出身と聞くだけで優秀さが伝わってきますし、福岡県民なら尊敬に値すると感じています」（30代男性／福岡県）、「職場に同じ高校出身の方がおり、優秀だなと思うからです」（20代男性／東京都）、「附設出身って聞くと、もう「東大か京大か医学部？」って思っちゃう。地元だけじゃなくて全国的にもトップレベルの進学校だし、OBには医者や研究者、弁護士とかエリートが多い。頭いい人の象徴みたいな学校」（30代女性／秋田県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)