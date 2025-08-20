earth¡ß¡È¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡É¤¬¥³¥é¥Ü¡ª ¡Ö¼ªÉÕ¤¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡×¤Ê¤ÉÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡Öearth music¡õecology¡Ê¥¢¡¼¥¹ ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥¨¥³¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤äEC¥µ¥¤¥È¡ÖSTRIPE CLUB¡×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥í¥ß¤Î¼ª¤âºÆ¸½¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤òÉ½¸½
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖMY MELODY¡õKUROMI¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¯¥í¥ß¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¼ªÉÕ¤¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¼ª¥â¥Á¡¼¥Õ¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê1Ãå¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½©¤ò´¶¤¸¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¡¼¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥ì¥È¥í¥¢¡¼¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡×¤â¤½¤í¤¦¡£
