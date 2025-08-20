「この特別なクラブに…」J１降格圏の横浜FMが即戦力獲得！ J２磐田からMFクルークスが完全移籍加入「ピッチ内外で全力を尽くします」
横浜F・マリノスは８月20日、J２ジュビロ磐田のMFジョルディ・クルークスの完全移籍獲得を発表。背番号は「37」に決まった。
クルークスはベルギー出身の31歳。母国のヘンクでキャリアをスタートさせ、OHルーヴェン（ベルギー）やMVVマーストリヒト（オランダ）など、ベルギーとオランダの複数クラブでプレーした。
日本ではアビスパ福岡、セレッソ大阪、磐田に在籍。J１では通算106試合に出場し、11得点を記録している（2025年８月20日時点）。
クルークスは加入する横浜FMを通じて、次のように意気込んだ。
「このたび、横浜F・マリノスの一員として新たなチャプターをスタートできることを大変うれしく思います。伝統と誇りを持つこの特別なクラブに加われることを光栄に感じており、ピッチ内外で全力を尽くします。ファン・サポーターの皆さまと共にすばらしい瞬間を築けることを楽しみにしております」
また、退団することになった磐田の公式サイトでは、クラブやファン・サポーターへの感謝の思いを発信している。
「ジュビロ磐田に関わる全ての皆さんへ。去年の夏に磐田に来てから、短い時間だったけど、ここで過ごした日々は一生忘れません。クラブ、仲間、そして皆さんはまるで家族のように感じられ、本当に温かい居場所になりました。
正直に言うと、今回の移籍は簡単な決断ではなく、タイミングもとても難しかったです。それでも、このエンブレムを胸に戦えたことは誇りであり、心から感謝しています。ジュビロが再びJ１に戻る日を信じています。これからもずっと応援しています。ジョルディ」
J１で現在18位に沈む横浜FM。降格圏脱出に向けて即戦力を獲得した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
