¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀÐ¿¹ÂÀÆó¶½¹Ô ¡Ö120Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¾¡¤Á±Û¤»¤ÐÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È°ìµ³ÂÇ¤Á
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÐ¿¹ÂÀÆó¡Ê£´£²¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¶½¹Ô¡ÖÄ¶¿Í¡¦ÀÐ¿¹ÂÀÆó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌµÃã¤ò¤¹¤ë¡×¡Ê£±£°·î£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£±£²£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Î³µÍ×¤¬£²£°Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐ¿¹¤¬Á´£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Ã¤×¤ê¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£Âç²ñ¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÀÐ¿¹¤¬£Á£É¤Î¤è¤¦¤Ê²»À¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤âÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¤ÈÀ»ÃÏ¿Ê½Ð¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¡Ö£±£²£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢£Á£É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Á£É¤Ë¤è¤ì¤Ð¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬Á´ÂÎ¤ò£´¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬¤±¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¾¡ÇÔ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¾¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¡£ÀÐ¿¹¤Ï£±£²£°Ê¬´ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¡¢»þ´Öº¹Æþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤È¤ÎÁ´¾¡ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö£Æ£É£Î£Á£Ì¡¡£Í£Õ£Ã£È£Á¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀÐ¿¹¤¬Æ´¤ì¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÁª¼ê¡×¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏµîÇ¯¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¡¢¡Ö£Æ£É£Î£Á£Ì¡¡£Í£Õ£Ã£È£Á¡×¤ÎÁê¼ê¤¬¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¤Ê¤Î¤«¤È¼ÁÌä¡£¤È¤³¤í¤¬£Á£É¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤â´Þ¤á¤Æ²¿¤ä¤éÆæ¤á¤¤¤¿Í×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£