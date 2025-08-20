俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんの手作りパスタを絶賛した。

【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開

川崎は「楽しみな妻のパスタ」というタイトルでブログを更新。「妻はパスタが好きだし、めっちゃ美味しいパスタを作るんだ」と明かし、イタリアンのランチに行った際の夫婦ショットを公開した。

続けて、「最近花音が作った美味しいパスタを紹介するね」「海老の殻を炒めてからミキサーにかけて作ったアメリケーヌソースのパスタ。びっくりする程美味しかった」とつづり、パスタの写真を公開。

さらに「使い切った豆苗の根から2回目に出た伸び切ってしまった豆苗 ゴーヤ ササミ パプリカを使ったパスタ？」「しかしこの麺は台湾の乾麺なんだ」といい、ササミなどが入ったパスタの写真も披露した。

最後に「ほんとうに妻が作るパスタは美味しい」「またどんな発想力で新しいパスタを食べさせてくれるか楽しみだ」とつづり、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「どれも美味しそうですね」「毎日食べても飽きないですね」「奥様料理のプロで素敵ですね」などのコメントが寄せられている。

※川崎の「崎」は正式には「たつさき」