8月19日、マクドナルドの新CMが放送された。どこかで見たことあるようなヴィジュアル系の衣装で、バンドが演奏しているがーー。

「加藤清史郎さんがボーカリストを務めるLUNA SEA公認のコピーバンド・LUNA CHEE（ルナチー）が、名曲『ROSIER』の替え歌を熱唱する、というものです。

歌唱しているのは、ものまねタレントのたむたむ。期間限定メニューの『チーチーダブチ』と『チーチーてりやき』を盛り込んだ替え歌を、楽曲が発売された1994年当時のMVと同じような衣装、カメラワーク、演出で見せるという、こだわった映像には驚きました」（音楽サイト記者）

過去の名曲をオマージュした動画といえば、YOSHIKIがアニメ『ダンダダン』の劇中歌に噛みつき、大炎上したのが記憶に新しい。X上でも最初は、

《マックのLUNASEAのパロディ…ファンだからだと思うがありゃダメだわ 腹立つんだよね 御本人達がやったなら良い 当然許可取ってるよね? いや 腹立つわ〜》

などの意見も散見された。しかし、バンド完全公認のうえ、歌唱したたむたむにはボーカルのRYUICHI（河村隆一）自らが歌唱指導しているなどの情報がLUNA SEA公式Xでも告知されたため、一瞬で落ち着きを見せた。

《再現度が凄く高くて拍手! LUNA SEA公認なんだね〜マックの社員に間違いなくSLAVEいるよね!?》

《再現半端ないと思ったけど、ちゃんとLUNA SEAの歌唱監修入ってた》

《YOSHIKIのこのタイミングでLUNA SEAが攻めたね》

LUNA SEAのファンである“SLAVE”も納得のできばえと、評判になっている。

「LUNA SEAは1991年、YOSHIKIが主催するインディーズレーベル“エクスタシーレコード”からインディー1stアルバムを出しています。歴史的な流れでいえば、YOSHIKIのほうが“格上”かもしれませんが、今回の対応を見るに、LUNA SEAのほうがより大人な対応ができているといえるでしょう。今回のCMは、LUNA SEAが監修として協力しているわけですが、YOSHIKIさんのケースでも最初から監修を依頼しておけばよかったのかもしれません」（前出・音楽サイト記者）

Xでは、マクドナルドの実店舗でダブチーを購入した画像をアップするファンが急増中。CMとしては大成功となったようだ。