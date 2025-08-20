神経衰弱やカルタといった定番のカードゲームを「音」で遊ぶ、新感覚のカードゲームが登場した。その名は、『ききみみパーティー』。現在応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を行っている。

音が鳴るタッチペン×カードで楽しむ！ 新感覚カードゲーム『ききみみパーティー』

『ききみみパーティー』は、音が鳴るタッチペンとカードで楽しむ、新感覚のカードゲーム。タッチペンでカードをタッチすると、そのカードに設定された音が鳴るので、聴こえた音を記憶。記憶した音によって、「神経衰弱」、「カルタ」、「ババ抜き」や「花札」といったおなじみのゲームを楽しむという趣向だ。

音をしっかり覚えるためには、耳に集中しなければならない。目を閉じて、聴き耳を立てて、音と向き合う時の感覚は、不思議な没入感があるという。

また、耳で聴いた記憶は目で見た記憶よりも曖昧で、忘れやすい。このため、もどかしさや悔しさを感じやすい反面、覚えられた時の達成感は強烈。当てた瞬間は言葉にできない気持ちよさが広がるだろう。

これまでにないタイプのゲームなので、興味を持った人はぜひMakuakeのプロジェクトページを確認してみてほしい。なお、プロジェクトの実施期間は、9月14日（日）までとなっている。

