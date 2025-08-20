8月3日の広島対中日で、9回表の中日攻撃中に音響トラブルにより、試合が中断するアクシデントが発生。試合後もトラブルが解消されないため、予定されていた広島2選手のヒーローインタビューもまさかの中止に。スタンドのファンのため息とブーイングがこだまする珍事となった。そして、過去にもヒーローインタビューで思わずビックリの珍ハプニングが何度か起きていた。【久保田龍雄/ライター】

え〜っと、大竹です

前代未聞の“セルフインタビュー”を演じたのが巨人FA移籍1年目の大竹寛だ。

2014年7月27日の中日戦、7回を3安打1失点に抑え、7勝目を挙げた大竹は、中日との同一カード3連敗を阻止したヒーローとして、お立ち台に上がることになった。

進行が滞ればスタジアムは騒つくが…

ところが、待てど暮らせどインタビュアーのアナウンサーが現れず、刻々と時間だけが経過していく。

実は、地元CBCテレビ・宮部和裕アナウンサーがヒーローインタビューの担当であることをうっかり忘れ、中日側の取材に行ってしまったのが原因だった。

「間が持たないから、何か喋ってくださいよ」と業を煮やした女性アシスタントから強引にマイクを手渡された大竹は、困惑しつつも「感謝の気持ちを伝えよう」と、テレビカメラの前で「え〜っと、大竹です」とファンに挨拶。まさかのインタビュアー不在のセルフインタビューに、スタンドは爆笑の渦に包まれ、ネット上でも「なんやねんこれ」「なんや今の放送事故は」などの声が挙がった。

直後、ようやく宮部アナウンサーが登場し、大竹の手からマイクを奪い取ると、「お待たせしました。見事なピッチングでした」と遅ればせながら、ヒーローインタビューを開始した。

大竹が「ハプニングでしょ。来ないかと思いました」と皮肉りながらツッコミを入れると、宮部アナウンサーは「失礼いたしました!」と平身低頭で謝罪。大竹も「参ったなあ」とばかりに大笑いしていた。

言いたかったことはまったく同じでした

勝利のヒーローが不在にもかかわらず、代役がなりすましインタビューを披露する珍場面が見られたのが、2016年6月2日の交流戦、西武対DeNAだ。

この日のヒーローは、毎回の11奪三振を記録し、4安打1失点完投勝ちした高卒2年目の19歳、西武・高橋光成だった。10代の投手の毎回奪三振は、2006年の日本ハム・ダルビッシュ有以来10年ぶり、球団では1999年の松坂大輔以来17年ぶりの快挙でもあった。

だが、好事魔多し。9回に最後の打者・筒香嘉智の投ゴロを左足に当てるアクシデントに見舞われ、アイシング治療中だったことから、なんと、試合にも出場していない6年目の外野手・熊代聖人が急きょ代役を務めることになった。

すっかり高橋本人になり切った熊代は「そうですね。完封したかったですけどね。最後（9回）、ちょっと点を取られてしまって悔しかったですけど、久々にこういう声援を聞けてうれしいです。（お立ち台は）やっぱり何回立っても気持ちいいですね。（DeNAと1勝1敗で）勝ち越しが任された日だったので、その日にピッチングができて、本当にうれしく思います。最後、（打球直撃の）アクシデントがあったんですけど、何とか皆様の前に立ちたいなと思って、今我慢してます」と代理コメント。スタンドのファンを爆笑させた。

あまりにも堂に入ったなりすましインタビューに、完全にお株を奪われた高橋も「熊代さんにいいヒーローインタビューをしていただいた。言いたかったことはまったく同じでした」と脱帽するばかりだった。

入ってねえんだよ、この野郎

ヒーローインタビューの際に突然ぶち切れ、声を荒げてしまったのが、阪神・赤星憲広だ。

2008年5月24日のソフトバンク戦、1点を追う9回2死満塁のチャンスに見事左前に逆転2点タイムリーを放った赤星は、勝利のヒーローとしてお立ち台に呼ばれた。

だが、敵地・福岡ヤフードームでの試合だったため、テレビ中継用のインタビューとなり、音声が場内に放映されなかったことが、感情の行き違いを呼ぶ。

すぐ近くのスタンドにいたファンは、赤星の談話が聞き取れない苛立ちから「声が小せえぞ！」「もっと聞こえる声で喋らんかい」などの野次を飛ばす。

その声が赤星にも聞こえ、「僕も興奮しました」とコメントしながらも、どこか上の空。

そして、「打った球については、どんな読み、どんな狙いがあったんですか？」というアナウンサーの問いに、「とにかく、ツーアウト満塁だったんで……」と答えたところで、しつこい野次に我慢も限界に達し、突然スタンドのほうに向き直ると、「（音声が）入ってねえんだよ、この野郎!」と暴言を吐いた。

当然このシーンはそのまま放映され、テレビを見ていた人は「ふだん温厚な赤星がなぜ?」と口アングリになった。

その後、ネット上でも拡散される事態となり、翌日の試合前、赤星はテレビ関係者に謝罪する羽目になった。

非難の的に

スタンドの野次といえば、2022年7月27日に愛媛県松山市で行われたオールスター第2戦でも、MVPのソフトバンク・柳田悠岐のインタビュー中、一塁側最前列に陣取った男性ファンが「（本塁打を）狙っとったでしょお！」と大声を上げるシーンが問題になった。

柳田が「はい、狙ってました」と“神対応”を見せると、男性は調子に乗って再び「狙っとったでしょお！」と声を張り上げ、「ギータ！ギータ！ギータ！」とインタビューを邪魔するかのように叫びつづけた。

ネット上では「もしかしたら1回答えたら収まると思ったのかもしれんが完全な逆効果だったな……」「ヤジは明らかなルール違反なんだから徹底的に無視するべきだった」などの声が相次ぎ、コロナ禍でマナー違反とされている大声を張り上げての迷惑行為ともども非難の的になった。

