「うちの母は毒親でした」

こう語りだした聡さん（仮名）は29歳、東京都内の有名私大卒だ。大手企業に勤務しながら都下の賃貸マンションで独り暮らしをしている。はた目には、学歴、収入、容姿、どこをとっても恵まれた人のように見える彼だが、家族とは長らく不和だったとか…。

彼が2歳のとき、母が子連れ再婚をした。おそらくこれが原因で、父は再婚後に生まれた実子である妹を溺愛する一方、彼に対しては冷淡で、4歳下の妹は彼を毛嫌いした。

第一志望の国立大は落ちたものの、それ以降の人生は順風満帆だった

そして、母からは、彼だけが、いわゆる教育虐待を受けたのであった。

物心つく頃から勉強を強いられ、友だちづきあいを制限された結果、学校で孤立。大学生になるまで、同級生と会話らしい会話を交わしたためしすらなかった。

奇妙な女子学生

転機が訪れたのは、第一志望の東大に落ちて、滑り止めの私大に入学した春のこと。父が浪人を許さなかったため、やむなく入学したのだが、そこでAに出逢った。

各サークルのオリエンテーションに沸く春のキャンパスで「占いは嫌い？」と話しかけてきた女子学生がいた。それがAだった。

「別に…」

困惑して言いよどむ聡さんの目をじっと見つめてきたかと思うと、奇妙なセリフを口走った。

「わかった。運命をリセットしたい人なんだね。できるよ。18時にここに来て」

彼は呆れて口が利けなかった。そう言うなり背を向けて立ち去った後ろ姿を見送り、あの種のおかしな手合いとは関わり合いになりたくないと思った。Aはパッとしない外見で、地味な顔立ちだったから、異性として惹かれることもなかった。

ところが、18時になると、なぜか彼の足はAと出逢った場所に向かっていた。彼を見るとAは満足そうにニヤリと笑い、「来たね」と言った。そして、こぶし大の赤い毛糸玉を差し出した。

「この毛糸の先を引き出して、左手に5回ぐらいグルグルッと巻きつけて。巻けたら、私についてきて」

有無を言わせぬ口調だった。こう命令した途端、毛糸玉を持って彼の左隣を歩きだす。すると、彼が手にした毛糸の先と毛糸玉が繋がっているため、みるみる毛糸が引き出されていった。慌てて毛糸を左手に5回巻きつけて、彼女にくっついていったところ、キャンパスから最寄りの東京メトロの駅付近まで5分ほど歩かされた。

「…これでおしまい。結果が気に入ったら連絡して」

彼女はそう言い、名刺を手渡すと、メトロの駅構内へ続く階段を下りていってしまった。奇妙なことに、彼の左手に巻きつけた分を残して、いつのまにか毛糸が裁ち切られていた。

先ほどは並んで歩きながら、Aはいくつか彼に質問を投げ掛け、そのすべてに答えさせられた…という気がしたのだが、その問いも回答も、何一つ思い出せなかった。とりあえず、彼はそそくさと赤い毛糸を手から外すと、とぼとぼと家に帰った。

あいまいな記憶のなかで

当時、聡さんは家族と同居していた。彼が受験で東大に落ちてから、母は不眠と鬱症状を訴えて心療内科に通っていた。もちろん、父や妹とも、ろくに口を利いていなかった。

いつものように暗い気持ちで玄関に入ると、美味そうな匂いが鼻孔をくすぐると同時に、廊下の奥から犬が――彼の愛犬が、犬族特有の笑顔で駆けてきた。

「ただいま、〜〜」

彼は反射的に犬の名を呼んだ。だが、今の今まで犬は飼っていなかったはずであった。

犬に限らず、この家でペットを飼った事実は一度もない。それなのに、なぜか咄嗟に名前が口を衝いて出た。

「おかえりなさい」と母が、ついぞ見せたこともない優しい微笑を浮かべて台所から現れた。

「おとうさんも今日は早かったの。夕ご飯まだでしょ。大学どうだった？」

驚きのあまり一言も返せず、黙って震える足で2階の自室へ向かうと、ベッドの上にエレキギターが…。

「初めて触ったのに、そこそこ弾けたんですよ。まるで身体が記憶しているかのようでした」

彼はAから貰った名刺を探したが、見つけられなかった。名前もわからない。聞かなかったのか、聞いたのに忘れてしまったのか…。そこで、後日、大学で占いサークルを探しあてて、訪ねてみた。しかしそこにAの姿はなく、また、日が経つに従って顔も思い出せなくなっていった。

愛犬とともにすべてを

幸せな家族の日々は、およそ5年で断ち切られた。

彼が23歳となった年、両親が交通事故で亡くなると、それから1年経たずに妹が肺炎をこじらせて20歳の若さで鬼籍に入り、その後、間もなく愛犬も急死してしまったのだ。

「独りになって、いっそ、せいせいしました」と彼は言う。

「結果が気に入ったら連絡してくれと、あのとき彼女は言いましたよね。でも、僕は、心の底から気に入っていたわけではありませんでした。だから彼女の名刺は消えてしまったのではないでしょうか？ 幸福であればあるほど、違和感が激しくなり、昔の嫌な想い出が次から次へと蘇ってきて、とても苦しかったものです」

――例の赤い毛糸も、それまで捨てずに持っていたが、愛犬の亡骸を荼毘に付す際に、柩に入れて一緒に焼いてもらったとのこと。

＊＊＊

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

