NEWS小山慶一郎、実姉・みきママとの幼少期ショット公開「面影ある」「素敵な姉弟」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】NEWSの小山慶一郎が20日、自身のInstagramを更新。実姉で料理研究家のみきママこと藤原美樹氏との幼少期ショットを公開した。
【写真】小山慶一郎、面影溢れる実姉との幼少期ショット
この日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演した2人。小山は「姉・みきママと生放送に出演してきました！疲れたー。笑」とつづり、スタジオでの2ショットを投稿した。
さらに「人生何が起きるかわからないね本当に ハルトもありがとう！」とつづり、同番組にも登場したみきママの長男・遥人さんとの3ショットも披露。最後には幼少期の小山とみきママの2ショットも添えている。
この投稿にファンからは「ぽかぽかお疲れ様」「見てました！」「みきママの息子さんイケメン」「素敵な姉弟」「遺伝子最強」「幼少期の写真、面影ある」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
