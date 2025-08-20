千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

8月17日（日）放送の同番組では、“本音女王”が明かした衝撃の事実に千鳥が思わず戦慄する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催。

約1年半ぶりの開催となった今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48の大島麻衣と、“元祖本音シンガー”こと若林亜希に加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦した。

©AbemaTV,Inc.

特別審査員にAMEMIYAを迎え、知られざる“女心”が込められた本音ソングを審査。初参戦メンバーが健闘した一方で、大島も“本音女王”ぶりを発揮した。

時代によって進化している“浮気のバレ方”について、「絶対にチェックされない安全ツール それがPayPayのメッセージ機能」と現代の浮気事情を暴く。

「今これが主流です。（世の男性たちは）“言ってくれちゃったな”と思ってると思う」と語った大島に、千鳥は「何それ!?」「PayPayさんスゴいことしてるやん」と驚いた。

©AbemaTV,Inc.

さらに「いつの時代もこういう女性には気をつけてね、という歌」と前置きした大島は、『トゥルース〜真実〜』と題した歌も披露。

「やっぱ派手な子より地味な子が危ない 黒髪ロングでラーメンすすれない女 とくに『今日何の集まり？』って聞く女 週刊誌に売るとき言いやすいから聞いてるだけ」と、衝撃の内容をメロディにのせて熱唱し、千鳥を「怖っ！」と絶叫させた。

©AbemaTV,Inc.

「地味な子は紛れられる」「どこにでもいるけど、いつも覚えられてない子は気をつけたほうがいい」と、男性陣に注意喚起を促した大島。

“ラーメンをすすれない”というポイントについても「ぶりっこの一環。もしくは週刊誌側の人間だと音が入ってしまうので（すすれない）」と解説し、「録音!?」と千鳥をさらに戦慄させた。

©AbemaTV,Inc.

また、AMEMIYAから「『今日何の集まり？』っていつ聞いてくるの？」と質問されると、大島は「隣に座った女の子」「みんなに聞けばいいのに。隣でそっと聞いてくる人がいる」と回答。

大島の説明に、心当たりがあるような表情をした千鳥が声を揃えて「はい」と頷き、笑いを誘う場面もあった。