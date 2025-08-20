スイッチ2『カービィのエアライダー』、発売日が11月20日に決定 専用Directで桜井政博氏の「シティトライアル」プレイシーンも公開
ゲームクリエイター桜井政博氏が手掛ける新作『カービィのエアライダー』（Nintendo Switch 2）の発売日が、「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」内で2025年11月20日と発表された。
【動画】桜井氏のゲームプレイも見られる『エアライダー』Direct
本作は、2003年に発売された『カービィのエアライド』（ゲームキューブ）の続編となる作品で、実に22年ぶりの復活となる。
「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」では、本作のディレクターを務める桜井氏が登場し、タイトルが「ライダー」になった理由や、制作に至ったいきさつなどを話しつつ、本作の内容を解説。
前作ではライダーが基本的にカービィだけだったが、今作ではシリーズから「コックカワサキ」「スターマン」「キャピィ」など意外すぎるキャラクターたちも参戦。さらに、ライダーと搭乗するマシンの組み合わせで高い戦略性が生まれるレース「エアライド」とおなじみの「シティトライアル」が桜井氏によるプレイで紹介された。
47分を越える長尺のプレゼンテーションだが、ほかのレースゲームでは決して味わえない独自の魅力と桜井氏の軽快なトーク＆プレイがぎっしり詰まっているので、本作が気になる人はぜひ動画をチェックしてほしい。
『カービィのエアライダー』は、Nintendo Switch 2向けに2025年11月20日発売予定。
【動画】桜井氏のゲームプレイも見られる『エアライダー』Direct
本作は、2003年に発売された『カービィのエアライド』（ゲームキューブ）の続編となる作品で、実に22年ぶりの復活となる。
「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」では、本作のディレクターを務める桜井氏が登場し、タイトルが「ライダー」になった理由や、制作に至ったいきさつなどを話しつつ、本作の内容を解説。
47分を越える長尺のプレゼンテーションだが、ほかのレースゲームでは決して味わえない独自の魅力と桜井氏の軽快なトーク＆プレイがぎっしり詰まっているので、本作が気になる人はぜひ動画をチェックしてほしい。
『カービィのエアライダー』は、Nintendo Switch 2向けに2025年11月20日発売予定。