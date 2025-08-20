「アーケードアーカイブス」より『航空騎兵物語』が8月21日配信決定 故郷に平和をもたらすために戦う男たちを描いたシューティングゲーム
アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『航空騎兵物語』が8月21日に配信されることが決定した。
【写真】緻密に描かれた戦場がカッコいい『航空騎兵物語』スクリーンショット
『航空騎兵物語』は、1988年にSNKから発売された縦スクロールシューティングゲーム。プレイヤーは戦闘用ヘリを操縦して敵国と戦い、故郷に平和をもたらすことが目的だ。振るうのは、家族を守るには強大過ぎる圧倒的な力。すべてを破壊したその果てに、男たちは何を得るのか？
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeライブにて生配信。8月21日は『航空騎兵物語特集』が放送される。
『アーケードアーカイブス 航空騎兵物語』（Nintendo Switch／PS4）、『アーケードアーカイブス2 航空騎兵物語』（PS5／Xbox Series X|S）は、2025年8月21日配信予定。
