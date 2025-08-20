暑い日が続いていますが皆さん、夏休みをどう過ごしているのでしょうか？その傾向を探ると子どもたちの過ごし方に変化が…。



Q.自由研究とか読書感想文とかありました？

（父親）

「全部あった気がします」

（息子）

「全部あったの！？」



「徹底リサーチ！夏休み！何して過ごした！？今昔物語！」



最大9連休となった2025年のお盆休み。前半は雨に見舞われたものの、後半は日差しが戻り、行楽地では連日大にぎわいでした。そんなお盆休みの真っただ中に訪れたのは…





（徳増 ないる キャスター）「東名高速道路富士川楽座にやって来ました。きょうも蒸し暑い、この暑さがみなさんの夏休みに影響しているのでしょうか？」富士川楽座にいるみなさんに、この夏の過ごし方について聞いてみました。（愛知県からの親子）「ずっと家にいます、外には遊びに行けなくて、外で遊ばせたいんですけど」Q.どういうところに行けない？「やはり公園とかいけないですよね」（三島市からの親子）「涼しい屋内で映画を見に行ったりとか」（息子）「外のお出かけは少なくなったかなと思います」8月6日、静岡市では全国で最高気温の歴代2位タイとなる41.4度を観測しました。暑さとの戦いは毎年、激化涼を求めて行動する人が多いようです。ここ、富士川楽座でも屋内施設で遊ぶ子どもたちの姿が多く見られました。（母･30代）「屋内施設、子どもも多いので、ここ（富士川楽座）だと中にアスレチックみたいなものもあるので、やはり、そういうところを利用することが多いです。動物園とかだと暑いので水族館とかだと、子どもたちも涼しいし、おさかなさんも見れて楽しいので行きますね」さらに、親子でにぎわうこの施設「静岡科学館るくる」でも聞いてみました。（母）「涼しいところに、プールとか選んで行ってます」Q.プールは好きですか？（娘･小学4年）「大好きです」Q.学校のプールは？（娘･小学4年）「うーん」（母）「学校のプールは開いていないね」（娘･小学4年）「開いていないね」（娘･小学4年）「私の小学校のときはありましたけど、ないね」親子で違う？話を聞いていると親子で夏休みの過ごし方が変わってきている様子…。そこで親と子の世代でどんな違いがあるのかリサーチすることに。（富士市から来た4人家族）Q.親子で夏休みの過ごし方は変わっている？（父･40代）「変わっていると思う。自分たちの時代は暑さをあまり気にせず外で遊んでいた感じがします」（息子･小学5年）「家にいてエアコン付けながらごろごろしている」（娘･小学3年）「ゲームしたりとかしてる」（母･30代）「（昔は）読書感想文は絶対だったんですけど、今は自由。やってもいいし、やらなくてもいいし。そこが変わったなと」（母･40代）「今のドリルより（昔は）厚くて、今は選択式で、自由研究でも感想文でも工作とかでも、好きなものをひとつなにかやってきてくださいという、楽だなと思います」皆さんの声を聞いていると、子どもたちの宿題は昔と比べて減少傾向にあるようで、「やってもやらなくてもいい」など、子どもたちの意思で選べる学校もあるんですね。（母）「ラジオ体操もないね」（娘･小学4年）「ラジオ体操終わった後に、握力とか、いろいろ測定できるのが一日だけある。毎日ありましたよね、なにか町内会みたいなところで、毎日朝集合してやってました」たしかに、子供たちのラジオ体操も最近聞かないような…。こちらはお家のプールで遊ぶという家族。Q.学校でプールは？（母･30代）「やってないね」（父･40代）「公園もだめ、プールもない、朝のラジオ体操もない。僕らが子どもの頃とは全然違いますよね。環境が暑すぎるんですよね。家でプールとか。涼しい時に準備して、昼前には終わっちゃう」Q.おうちプールは楽しいですか？（娘･小学2年）「うん」そこで、富士市にお住まいのこの吉崎さんご家族の家にお邪魔して、今と昔の写真を見せていただくことに。（徳増 ないるキャスター）「おうちプールですね。わんちゃんもいるんですね」（母 吉粼 沙織さん･30代）「準備は私と主人でやるんですけど、できたらワンちゃんを連れて来て娘と入る」（吉粼 愛織さん･小学2年）「楽しい」さらに、スイカ割りもおうちで楽しんでいるそうです。お母さんの時代はどうだったのかアルバムを見せていただくと…。（母 吉粼 沙織さん･30代）「これは私です。埋められて遊ぶっていうのをよくやっていた。暑くないので砂浜に入れたので」これは今の暑さではできませんよね～。（徳増 ないるキャスター）「こうやってビーチで砂浜で遊んでたんだって」（吉粼 愛織さん･小学2年）「昭和だね」