通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．６％付近 落ち着いた取引続く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.63 6.94 6.72 6.27
1MO 8.67 7.28 7.20 6.85
3MO 9.15 7.15 7.95 7.09
6MO 9.25 7.13 8.33 7.31
9MO 9.34 7.21 8.59 7.57
1YR 9.43 7.32 8.80 7.76
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.68 8.12 6.86
1MO 7.65 8.45 7.44
3MO 8.58 8.63 7.64
6MO 9.06 8.81 7.77
9MO 9.41 9.07 7.89
1YR 9.66 9.29 8.00
東京時間16:37現在 参考値
短期ボラティリティー水準は落ち着いている。１週間はドル円が７％台後半、ユーロドルは６％台後半などの低水準で推移。
