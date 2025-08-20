通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間７．６％付近　落ち着いた取引続く

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.63　6.94　6.72　6.27
1MO　8.67　7.28　7.20　6.85
3MO　9.15　7.15　7.95　7.09
6MO　9.25　7.13　8.33　7.31
9MO　9.34　7.21　8.59　7.57
1YR　9.43　7.32　8.80　7.76

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.68　8.12　6.86
1MO　7.65　8.45　7.44
3MO　8.58　8.63　7.64
6MO　9.06　8.81　7.77
9MO　9.41　9.07　7.89
1YR　9.66　9.29　8.00
東京時間16:37現在　参考値

　短期ボラティリティー水準は落ち着いている。１週間はドル円が７％台後半、ユーロドルは６％台後半などの低水準で推移。