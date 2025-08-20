『フレンズ』マシュー・ペリーさんの死に関わった“ケタミンの女王”、有罪を認める
2023年10月に54歳でこの世を去った、人気ドラマ『フレンズ』のチャンドラー役で知られるマシュー・ペリーさん。“ケタミンの女王”として知られるジャスヴィーン・サンガが、彼の死に関わったとして有罪を認める方針であることが明らかになった。
【写真】マシューさんの訃報うけ『フレンズ』共演者がシェアした写真
Varietyによると、サンガは劇薬であるケタミンを販売して人を死に追いやった罪や、「薬物関連」施設を維持した罪など、5つの罪状について有罪を認める予定だそう。判決が出るのは数カ月後とみられるが、少なくとも11年の懲役刑が言い渡される可能性があるという。
マシューさんは2023年10月28日にロサンゼルスの自宅のジャグジーで溺れているところを発見され、駆け付けた救急により死亡が確認された。その後ロサンゼルス郡検視官事務所の調査により、ケタミンの急性作用が死因と特定。溺水や虚血性心疾患、オピオイド依存症の治療に使われるブプレノルフィンの影響も死亡の一因になったとされた。
その後、ロサンゼルス警察と麻薬取締局が合同捜査を行い、数人が逮捕、起訴。医師のサルバドール・プラセンシアがケタミン供給の罪を認めたほか、マシューさんのアシスタントであるケネス・イワマサ、エリック・フレミング、マーク・チャベスがケタミン供給共謀罪を認めている。
検察によれば、サンガらはマシューさんが亡くなる前に、イワマサにケタミン51本を譲渡。イワマサがマシューさんに注射し、死に至らしめたそう。サンガは証拠を隠滅するために、事件後、フレミングに対しメッセージを全て削除するよう求めていたという。昨年8月から拘置下にあり、現地時間9月23日にロサンゼルスで行われる裁判に出廷する予定だった。
【写真】マシューさんの訃報うけ『フレンズ』共演者がシェアした写真
Varietyによると、サンガは劇薬であるケタミンを販売して人を死に追いやった罪や、「薬物関連」施設を維持した罪など、5つの罪状について有罪を認める予定だそう。判決が出るのは数カ月後とみられるが、少なくとも11年の懲役刑が言い渡される可能性があるという。
その後、ロサンゼルス警察と麻薬取締局が合同捜査を行い、数人が逮捕、起訴。医師のサルバドール・プラセンシアがケタミン供給の罪を認めたほか、マシューさんのアシスタントであるケネス・イワマサ、エリック・フレミング、マーク・チャベスがケタミン供給共謀罪を認めている。
検察によれば、サンガらはマシューさんが亡くなる前に、イワマサにケタミン51本を譲渡。イワマサがマシューさんに注射し、死に至らしめたそう。サンガは証拠を隠滅するために、事件後、フレミングに対しメッセージを全て削除するよう求めていたという。昨年8月から拘置下にあり、現地時間9月23日にロサンゼルスで行われる裁判に出廷する予定だった。