²£ÉÍFM¤¬ÈØÅÄMF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡Ö¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï20Æü¡¢MF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹(31)¤¬¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö37¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤ÎJ¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÏÊì¹ñ¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2021Ç¯¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÈØÅÄ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¡¢º¸Â¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFM²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈØÅÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFM¤ÏÆ±Æü¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤«¤éMF¥ª¥Ê¥¤¥¦¾ð¼¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹
(Jordy Croux)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1994Ç¯1·î15Æü(31ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ù¥ë¥®¡¼
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173cm/77kg
¢£·ì±Õ·¿
O·¿
¢£·ÐÎò
¥²¥ó¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¥ë¡¼¥Ù¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È(¥ª¥é¥ó¥À)-¥Ó¥ì¥à¶(¥ª¥é¥ó¥À)-¥í¡¼¥À(¥ª¥é¥ó¥À)-Ê¡²¬-CÂçºå-ÈØÅÄ
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:106»î¹ç11ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:26»î¹ç3ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:20»î¹ç3ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:10»î¹ç2ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦²£ÉÍFM
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¦ÈØÅÄ
¡Ö¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ø
µîÇ¯¤Î²Æ¤ËÈØÅÄ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥é¥Ö¡¢Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤µï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥Ó¥í¤¬ºÆ¤ÓJ1¤ËÌá¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤ÎJ¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÏÊì¹ñ¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2021Ç¯¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÈØÅÄ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¡¢º¸Â¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFM²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤ÏÆ±Æü¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤«¤éMF¥ª¥Ê¥¤¥¦¾ð¼¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹
(Jordy Croux)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1994Ç¯1·î15Æü(31ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ù¥ë¥®¡¼
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173cm/77kg
¢£·ì±Õ·¿
O·¿
¢£·ÐÎò
¥²¥ó¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¥ë¡¼¥Ù¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È(¥ª¥é¥ó¥À)-¥Ó¥ì¥à¶(¥ª¥é¥ó¥À)-¥í¡¼¥À(¥ª¥é¥ó¥À)-Ê¡²¬-CÂçºå-ÈØÅÄ
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:106»î¹ç11ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:26»î¹ç3ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:20»î¹ç3ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:10»î¹ç2ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦²£ÉÍFM
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¦ÈØÅÄ
¡Ö¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ø
µîÇ¯¤Î²Æ¤ËÈØÅÄ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥é¥Ö¡¢Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤µï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥Ó¥í¤¬ºÆ¤ÓJ1¤ËÌá¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡×