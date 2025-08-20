仙台MFオナイウ情滋、兄もプレーした横浜FMに完全移籍「歴史あるクラブの一員になれて本当にうれしい」
横浜F・マリノスは20日、ベガルタ仙台のMFオナイウ情滋(24)が完全移籍で加入すると発表した。背番号は「18」を着ける。
オナイウ情滋は横浜FMでプレー経験のあるFWオナイウ阿道(オセール/フランス1部)の実弟。正智深谷高から新潟医療福祉大に進み、特別指定選手を経て2023年に仙台へ正式加入した。
昨季はJ2リーグ戦32試合で2ゴールを記録し、6位でのJ1昇格プレーオフ進出に貢献。今季はここまでリーグ戦17試合で2得点を挙げているほか、ルヴァンカップ1試合に出場している。
横浜FM加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「歴史あるこのクラブの一員になることができて本当にうれしいです。少しでも早くトリコロールのユニフォームを着てピッチに立ち、皆さんと共に戦えるように全力で頑張ります」とコメントした。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFオナイウ情滋
(おないう・じょうじ)
■生年月日
2000年11月11日(24歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
168cm/67kg
■血液型
B型
■経歴
神川パルフェサッカースポーツ少年団-FC CORUJA-正智深谷高-新潟医療福祉大-仙台
■出場歴
J2リーグ:60試合 4得点
リーグカップ:1試合
天皇杯:7試合
■コメント
▽横浜FM
「横浜F・マリノスに関わる皆さん、初めまして。
ベガルタ仙台から加入しました、オナイウ情滋です。
歴史あるこのクラブの一員になることができて本当にうれしいです。
少しでも早くトリコロールのユニフォームを着てピッチに立ち、皆さんと共に戦えるように全力で頑張ります。
よろしくお願いします!!」
▽仙台
「このタイミングでチームを離れることを、本当に申し訳なく思います。ここで何かを成し遂げるまではという思いもありましたが、自分の年齢やこれからのキャリアを考えたときに、横浜F・マリノスでチャレンジしたいという思いが強く、移籍する決断をいたしました。
自分は宮城県が大好きです。ベガルタ仙台というクラブが大好きです。いつだって最高の後押しをしてくれるベガルタファミリーのみなさんが大好きです。仙台に来て、いろいろなことを経験できました。楽しいことやうれしいことをみなさんと共有できて本当に幸せでした。苦しい思いも、悔しい思いも、俺らはいつでもここに立っていると言ってくれるみなさんのおかげで、喜びの瞬間へと変えることができました。
そして、多くの時間を共に過ごして、一緒に戦ったチームメイトのみんな。ゴリさんをはじめとしたチームスタッフのみなさん。多大なる支援をしていただいたパートナー企業のみなさま。本当にお世話になりました。この決断を自分の力で正解にできるように、全力を注いでチャレンジしてきます。
いつも1歩踏みだす力を与えてくれた黄金のベガルタファミリーのみなさま、2年半本当にありがとうございました!」
