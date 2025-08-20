¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¥ªー¥ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖENTAME 36¡î¡×ÁÏ´©¡£»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¡õÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤¬¸ø³«¡ª
¡ÚENTAME 36¡î vol.01¡Û ¡ÚENTAME36¡î vol.1 ÆÃÊÌÈÇ¡Û 8·î28ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§³Æ1,870±ß
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡ÖENTAME 36¡î vol.01¡×ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¡Ê»÷Ä»º»Ìé²Ã¡¿»£±Æ¡§²ÃÆ£¥¢¥é¥¿¡Ë
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÆÁ´Ö½ñÅ¹¤Ï¥ªー¥ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖENTAME 36¡î¡×¤òÁÏ´©¤¹¤ë¡£Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¡ÖENTAME 36¡î vol.01¡×¤Ï8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¡¢²Á³Ê¤Ï1,870±ß¡£
¡¡ËÜ»ï¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¥³¤ÎÂÎ²¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ªー¥ë¿åÃå¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£ÁÏ´©Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¡ÖENTAME 36¡î vol.01¡×¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤Ë»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¹âÁÒèÁ¤µ¤ó¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö#Mooove!¡×¤ÎÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¡¢¤Áー¤Þ¤¤µ¤ó¤é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤ÏÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖENTAME 36¡î¡×ÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¡ÊÊ¡°æÍüè½²Ú¡¿»£±Æ¡§º´Æ£Í¤°ì¡Ë
¡ÖENTAME 36¡î¡×ÄÌ¾ïÈÇÉ½4¡ÊÊ¡°æÍüè½²Ú¡¿»£±Æ¡§º´Æ£Í¤°ì¡Ë
¡ÖENTAME 36¡î¡×ÆÃÊÌÈÇÉ½4¡Ê»÷Ä»º»Ìé²Ã¡¿»£±Æ¡§²ÃÆ£¥¢¥é¥¿¡Ë