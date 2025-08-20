Âç´Ø³Í¤ê¤Î¼ãÎ´·Ê¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤·¤Æ¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ä¡×Ç®³¤ÉÙ»Î¤é¤È9ÈÖ¤Ç5¾¡
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ½ä¶È¤¬20Æü¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½©¾ì½ê¡Ê9·î14Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÇÂç´Ø³Í¤ê¤ËÄ©¤à´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê30¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤¬ËëÆâ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê25¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¤äÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤é¤È9ÈÖ¼è¤Ã¤Æ5¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤ÎÇ´¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤²¡¤·¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¡ÖÁê¼ê¤¦¤ó¤Ì¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²¼¤«¤é¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤ÏÄ¾¶á3¾ì½ê¹ç·×33¾¡¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤·¤Æ¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡£¾¡Éé¤Î½©¾ì½ê¤Ø¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÈÖ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£