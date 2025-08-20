俳優の大和田伸也（77）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。優等生だった子供時代を振り返った。

司会の黒柳徹子は「大和田さんは子供の頃なんてったって優秀で優等生。中学からずっと成績が学年1位でらっしゃって。凄いですね」と紹介した。

大和田は「いやいやいや」と謙遜したものの「それでバスケット、バレー部、新聞部、生徒会、放送部ってやってましたから」と驚きの告白。「伸也は絶対隠れて、寝ながら勉強してるっていう噂が立ちましてね。伸也の深夜勉強説っていうのが出まして」と振り返った。

「それでいろんな学校からねえ、夜のぞきに来た方がいましたよ。にきた顔がいましたよ。窓から誰かのぞいてるっていうのが。そういうのありましたけどね」と淡々と明かした。

「でもその反動でね、大学受験の時はね、まあ苦労しましたけどね」と大和田。早稲田大学に進学したと明かされると「勉強する癖がなかったものですからね」と苦笑い。中学時代は「勉強しなくてもね、なんとなくね、中学生までですから、一応」と続けた。