岡山県内の幅広い業種が集まった小中学生向けの仕事体験会が岡山市で開かれました。

【写真を見る】将来の夢は「警察になることです」 小中学生が職業体験 県警やIT企業などの仕事を実際に【岡山】

岡山県警やIT企業など9つの企業や団体が出展しました。このイベントは、こどもたちが将来について考えるきっかけになればと岡山情報ビジネス学院が企画したものです。会場では子どもたちがYouTubeのサムネイルを作成したり、警察官になりきって指紋を採取したりと、さまざまな仕事を体験しました。

（警察官の鑑識体験をした小学5年生）

「ガチで警察になりきった感じがしました」

（記者）

「将来の夢は？」

（小学5年生）

「警察になることです」

（YouTubeのサムネイル作成を体験した小学6年生）

「自分がこうやったら見る人にこんな魅力が伝わるんだなと考えながら頑張りました。こういうデザインを生かして将来的につなげていけたらなと思います」

夏休みに、新たな学びと発見の機会を得たこどもたち。岡山情報ビジネス学院は、今後も子どもたちの未来を応援していきたいとしています。