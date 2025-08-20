【大雨警報】秋田県・八峰町に発表 20日17:23時点
気象台は、午後5時23分に、大雨警報（土砂災害）を八峰町に発表しました。
秋田県では、21日昼前まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水に、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
20日夜遅くにかけて警戒
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■三種町
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■八峰町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒