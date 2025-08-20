コンビニエンスストアのミニストップの一部の店舗で、店内で調理した商品の消費期限を偽って販売するなどの問題があったことを受けて、今週にも、東京・江戸川区にある店舗に保健所が立ち入り検査に入ることがわかりました。

江戸川区によりますと、ミニストップの「葛西トラックターミナル店」に区の保健所が今週にも立ち入り検査に入り、店舗の担当者に食品製造のオペレーションなどについて聞き取りを行うということです。

また、足立区は19日、「足立トラックターミナル店」に対し、保健所による現場確認を実施したということです。

一方、ミニストップ側は「ラベルを故意に二重貼りしていた店舗は多くなかった」と説明しています。

ラベルは、店舗内で調理した直後に貼る規則となっていますが、調理後、別の作業などをして数時間たってラベルを貼っていた店舗があり、本来よりのびた消費期限が記載されていたということです。

こうしたことを受けて、ミニストップでは、揚げ物なども含めた調査が完了するまで、店内で調理する商品の販売を中止しています。これまでに健康被害などは報告されていないということです。