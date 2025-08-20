モデルの笠井海夏子さんが自身のインスタグラムを更新。

ツーリングに出かけたことを明かしました。



【写真を見る】【 笠井海夏子 】 「昨日は819の日だったからバイク乗ってきたど」「久々に峠 走ったら、怖かったぁ」 愛車でツーリング



笠井海夏子さんは「昨日は819の日だったからバイク乗ってきたど」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、笠井海夏子さんが、豊かな自然の中で、愛車ハーレーと笑顔で佇む姿が見て取れます。





続けて、笠井海夏子さんは「久々に峠 走ったら、怖かったぁ」「#ハーレー #HarleyDavidson #motorcycle #バイク #ツーリング」とハッシュタグを添えて、綴っています。





この投稿にファンからは「怖いながらも楽しめたんじゃ良かった〜」・「峠、気をつけて走ってくださいね」・「笑顔に幸」などの反響が寄せられています。





笠井海夏子さんは、愛車「ハーレーダビッドソン」を洗車する様子など、日々、バイクライフをＳＮＳに投稿。







４月４日の投稿では「FTRの時は可愛いさもある感じでバイク乗りたい思ってたけど、ハーレー乗り始めてから、かっこよく乗りたい欲がすごい出てきてしまった笑！そして FTRの時とは違う、なんていうか、強いボスが守ってくれているような無敵な感じ（笑）アメリカン乗ってる人、そう言う感覚ある人いるかな？あったかくなってきたから遠出したいなぁ」と、その思いを綴っていました。







【担当：芸能情報ステーション】