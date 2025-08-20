AKB48鈴木くるみの初写真集『夢の重さ』先行カット＆カウントダウン動画まとめ！瑞々しい水着姿と弾ける笑顔に絶賛の声続々
AKB48鈴木くるみの1st写真集『夢の重さ』（秋田書店）が8月22日に発売。11歳でAKB48に加入してから9年、9月には21歳の誕生日を迎える鈴木の魅力が詰まった1冊。撮影は沖縄で行われ、水着姿やワンピース姿、ランジェリー姿も披露。発売間近をうけ、写真集の公式X＆鈴木くるみ自身のXで公開された先行カットやメイキング、オフショットをまとめて紹介。
【写真】アイスを無邪気に食べるAKB48鈴木くるみ／爽やかな水着姿など写真集先行カット＆オフショットまとめ
■淡いブルーのビキニ姿で写真集発売決定を発表
6月14日、初の写真集が発売されることが発表され、写真集公式Xにて淡いブルーのビキニ姿を披露。「絶対ゲットしてくださいね！」とコメントし、ファンに呼びかけた。
■「ずっと夢だった写真集を20歳の節目に出せることすごく幸せに思います！」
同日、自身のXでも写真集発売を告知。「ずっと夢だった写真集を20歳の節目に出せることすごく幸せに思います！」と綴り、ベッドの上でのグリーンのランジェリー姿のカットを公開した。
■沖縄らしい青空をバックに鮮やかなオレンジ色のビキニ姿を公開
撮影地は沖縄。青空と緑、そしてチラリと見える青い海を背景に、チェアの上での鮮やかなオレンジのビキニ姿を公開。水着の鮮やかな色や風景からも南国の印象が強い１枚に。
■美しい海の近くでの白ビキニ姿の振り向きショット
6月17日に公開された先行カットは、海をバックに白いビキニ姿での振り向きショット。スタイルの良さが際立っている。
■Tシャツをたくし上げた美バスト溢れるショット
6月19日の先行カットは、Tシャツをたくし上げたショット。ふんわりとした美バストが際立つ水色のビキニ姿は、引き締まったおなかも見えている。大人っぽい表情も印象的。
■ネイビーのビキニでビーチに横たわる
6月20日に公開されたのは、ネイビーのビキニ姿でビーチの浅瀬に横たわるショット。美しいウエストラインに目が奪われる。
■アイスをおいしそうに食べる無邪気なショット
6月27日公開のカットは、アイスをおいしそうに食べている鈴木。デニムのオーバーオールに青と白のストライプ柄のオフショルトップスのコーデを披露。水着ショットとは違って、無邪気さとあどけない表情が印象的だ。
■黄色と白のビキニ姿で笑顔でピース
7月7日公開のオフショットは黄色と白の鮮やかなボーダー柄のビキニで、微笑みながらピースをしているポニテ姿。
■美デコルテあらわな淡いグリーンのワンピース姿
7月9日のオフショットは、美デコルテあらわな淡いグリーンのワンピース姿。目を閉じて微笑みながらピースサインを披露。
■電飾された木をバックに物憂げな表情を見せるショット
7月11日公開のショットは、電飾された木を背景に、黒のキャミワンピ姿の上半身カット。物憂げで大人っぽい表情を見せている。
■カウントダウン動画もスタートし、盛り上がりを見せた
7月23日。発売日１カ月前につき“カウントダウン動画”の投稿もスタート。動画では、黄色と白のボーダー柄のビキニ姿の鈴木が「写真集発売まであと1か月！みなさん、絶対にゲットしてください！」と笑顔で呼びかけるシーンも。
■透け感のある大人っぽい黒ドレス
7月25日公開の先行カットは、透け感のある黒いキャミドレスを着てベッドの上に座っているショット。落ち着いた雰囲気とともに柔らかい表情で魅了している。
■発売まであと2週間のカウントダウン動画は黒ビキニで
8月9日には、カウントダウン動画が披露。海の浅瀬に浸かった黒いビキニ姿の鈴木が水をパシャパシャさせながら「写真集発売まであと2週間！ 海がキレイです！ イェイ！」というメッセージを伝えた。
■赤いバンドゥビキニ姿で「あと10日！」
8月12日は、カウントダウンとともに楽し気に踊る動画を公開。ビーチのベンチに座りながら赤いバンドゥビキニ姿の鈴木が「発売まであと10日！」と両手で数字の「10」を作り、「ジャンジャンジャーン！」と踊り出す姿も。
■美しい海をバックに1週間前のカウントダウン
8月15日、ピンクのビキニを着た鈴木が「こんなキレイな景色で撮ってもらいました！」と1週間前のカウントダウン動画を投披露した。
■発売まで１週間を切り、“カウントダウン動画”を連日公開。
6日前の8月16日はグリーンのビキニ姿で「暑い！沖縄、暑い！」とにっこり笑顔を見せた。
■5日前は白ビキニの真剣な表情のメイキングを公開
5日前、8月17日はカウントダウン動画ではなく、メイキング動画。キレイな海をバックに、白いビキニ姿で撮られる鈴木の表情は真剣そのもの。背を向けて、振り返る時には笑顔もチラリと覗かせている。
■4日前はプールの中から元気いっぱいに
8月18日、4日前のカウントダウン動画はプールの中から。オレンジのビキニ姿の鈴木が「プールに入ったよ！」とはしゃぎながらコメントしたした。
■3日前はグリーンのビキニ姿で手でハート
8月19日、発売まで3日前はオフショットを公開。岩場の陰で、グリーンのビキニを着た鈴木が両手でハートを作ってニッコリ笑顔に。
発売日まであとわずか。残りの日もカウントダウン動画やオフショットの公開が期待されている。