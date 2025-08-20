　8月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは226銘柄。東証終値比で上昇は116銘柄、下落は91銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は47銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は115円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 89.1　+21.1（ +31.0%）
2位 <6177>　アップバンク　　　　362　　+80（ +28.4%）
3位 <4563>　アンジェス　　　　105.9　+22.9（ +27.6%）
4位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　247　　+38（ +18.2%）
5位 <9241>　ＦＬネット　　　　 4300　 +595（ +16.1%）
6位 <1757>　創建エース　　　　　3.4　 +0.4（ +13.3%）
7位 <4574>　大幸薬品　　　　　346.9　+39.9（ +13.0%）
8位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　 1480　 +146（ +10.9%）
9位 <4591>　リボミック　　　　　114　　+11（ +10.7%）
10位 <2531>　宝ＨＬＤ　　　　　 1538 +109.5（　+7.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8963>　ＩＮＶ　　　　　　59800　-9700（ -14.0%）
2位 <253A>　ＥＴＳ・Ｇ　　　　 1050　　-89（　-7.8%）
3位 <2776>　新都ＨＤ　　　　　　157　　 -6（　-3.7%）
4位 <1443>　技研ＨＤ　　　　　　240　　 -8（　-3.2%）
5位 <3077>　ホリイフード　　　　750　　-23（　-3.0%）
6位 <3541>　農業総研　　　　　　664　　-17（　-2.5%）
7位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　274　　 -7（　-2.5%）
8位 <2721>　ＪＨＤ　　　　　　215.2　 -4.8（　-2.2%）
9位 <4582>　シンバイオ　　　　152.1　 -2.9（　-1.9%）
10位 <7532>　パンパシＨＤ　　　 5380　　-95（　-1.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7751>　キヤノン　　　　 4406.1　+71.1（　+1.6%）
2位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　 3006.6　+25.1（　+0.8%）
3位 <6302>　住友重　　　　　 3375.2　+27.2（　+0.8%）
4位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3699　+27.0（　+0.7%）
5位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　808.8　 +5.7（　+0.7%）
6位 <4568>　第一三共　　　　　 4021　　+24（　+0.6%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2385　+11.0（　+0.5%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　 1761.8　 +7.8（　+0.4%）
9位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2277　 +9.5（　+0.4%）
10位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1094.5　 +4.5（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　14770　 -120（　-0.8%）
2位 <5802>　住友電　　　　　 3856.4　-20.6（　-0.5%）
3位 <5019>　出光興産　　　　　981.4　 -5.1（　-0.5%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　732　 -3.7（　-0.5%）
5位 <4502>　武田　　　　　　　 4545　　-18（　-0.4%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4860　　-17（　-0.3%）
7位 <5801>　古河電　　　　　　 8340　　-14（　-0.2%）
8位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1700　 -2.5（　-0.1%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　469.5　 -0.6（　-0.1%）
10位 <7203>　トヨタ　　　　　　 2934　 -3.0（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

