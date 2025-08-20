[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇116銘柄・下落91銘柄（東証終値比） [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇116銘柄・下落91銘柄（東証終値比）

8月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは226銘柄。東証終値比で上昇は116銘柄、下落は91銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は47銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は115円高と買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <3823> ＷＨＤＣ 89.1 +21.1（ +31.0%）

2位 <6177> アップバンク 362 +80（ +28.4%）

3位 <4563> アンジェス 105.9 +22.9（ +27.6%）

4位 <7615> 京都友禅ＨＤ 247 +38（ +18.2%）

5位 <9241> ＦＬネット 4300 +595（ +16.1%）

6位 <1757> 創建エース 3.4 +0.4（ +13.3%）

7位 <4574> 大幸薬品 346.9 +39.9（ +13.0%）

8位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 1480 +146（ +10.9%）

9位 <4591> リボミック 114 +11（ +10.7%）

10位 <2531> 宝ＨＬＤ 1538 +109.5（ +7.7%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8963> ＩＮＶ 59800 -9700（ -14.0%）

2位 <253A> ＥＴＳ・Ｇ 1050 -89（ -7.8%）

3位 <2776> 新都ＨＤ 157 -6（ -3.7%）

4位 <1443> 技研ＨＤ 240 -8（ -3.2%）

5位 <3077> ホリイフード 750 -23（ -3.0%）

6位 <3541> 農業総研 664 -17（ -2.5%）

7位 <5721> Ｓサイエンス 274 -7（ -2.5%）

8位 <2721> ＪＨＤ 215.2 -4.8（ -2.2%）

9位 <4582> シンバイオ 152.1 -2.9（ -1.9%）

10位 <7532> パンパシＨＤ 5380 -95（ -1.7%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7751> キヤノン 4406.1 +71.1（ +1.6%）

2位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 3006.6 +25.1（ +0.8%）

3位 <6302> 住友重 3375.2 +27.2（ +0.8%）

4位 <4661> ＯＬＣ 3699 +27.0（ +0.7%）

5位 <4188> 三菱ケミＧ 808.8 +5.7（ +0.7%）

6位 <4568> 第一三共 4021 +24（ +0.6%）

7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2385 +11.0（ +0.5%）

8位 <6723> ルネサス 1761.8 +7.8（ +0.4%）

9位 <2432> ディーエヌエ 2277 +9.5（ +0.4%）

10位 <7272> ヤマハ発 1094.5 +4.5（ +0.4%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9984> ＳＢＧ 14770 -120（ -0.8%）

2位 <5802> 住友電 3856.4 -20.6（ -0.5%）

3位 <5019> 出光興産 981.4 -5.1（ -0.5%）

4位 <9501> 東電ＨＤ 732 -3.7（ -0.5%）

5位 <4502> 武田 4545 -18（ -0.4%）

6位 <2914> ＪＴ 4860 -17（ -0.3%）

7位 <5801> 古河電 8340 -14（ -0.2%）

8位 <7267> ホンダ 1700 -2.5（ -0.1%）

9位 <4689> ラインヤフー 469.5 -0.6（ -0.1%）

10位 <7203> トヨタ 2934 -3.0（ -0.1%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



