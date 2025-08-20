ダウンタウンのサブスク「ダウンタウンチャンネル（仮称）」11月1日開始と正式発表

吉本興業は8月20日、お笑いコンビ・ダウンタウンによる新サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を、11月1日に開始すると発表した。



ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」は、サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築。ユーザーが参加できる機能も取り入れ、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できる。



また、「ダウンタウンチャンネル（仮称）」で配信する新たなコンテンツに関しては、「弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまいります」とのこと。



サービス名称、料金、コンテンツの内容などの詳細は、決まり次第、改めて公表するという。