銀座コージーコーナー、季節限定のマドレーヌギフト発売/国産和栗、北海道産かぼちゃ、九州産紫いもを使用した秋限定商品

銀座コージーコーナーは8月21日、全国(福井県･京都府･鳥取県を除く)の店舗で季節限定「秋のマドレーヌギフト」「和栗マドレーヌ」「かぼちゃマドレーヌ」「紫いもマドレーヌ」を発売する。

〈国産素材を使用したマドレーヌギフト〉

「秋のマドレーヌギフト(7個入/14個入)」は、国産和栗の上品な甘みと香ばしさが広がる「和栗マドレーヌ」、北海道産かぼちゃの濃厚な甘みとコクが楽しめる「かぼちゃマドレーヌ」、九州産紫いものふくよかな味わいを生かした「紫いもマドレーヌ」とともに、フィナンシェ、かぼちゃクッキーを詰め合わせた。パッケージは実り豊かな秋をイメージしたデザインで、7個入りは取っ手付きボックス、14個入りはボックスに詰め合わせている。11月下旬頃までの期間限定品。

◆「秋のマドレーヌギフト 7個入」税込648円

マドレーヌ(和栗、かぼちゃ、紫いも)各1個、フィナンシェ1個、クッキー(かぼちゃ)3個

銀座コージーコー「秋のマドレーヌギフト(7個入)」

◆「秋のマドレーヌギフト 14個入」税込1,296円

マドレーヌ(和栗、かぼちゃ、紫いも)各2個、フィナンシェ2個、クッキー(かぼちゃ)6個

銀座コージーコー「秋のマドレーヌギフト(14個入)」

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には食べさせないこと。

〈自宅用に単品のマドレーヌも販売〉

自宅用には、和栗・かぼちゃ・紫いもの3種の単品マドレーヌを用意している

◆「和栗マドレーヌ」税込108円

国産和栗のペーストを生地に練り込み、風味豊かに焼き上げた。ふんわり、しっとり食感とともに、和栗の上品な甘みと香ばしさが広がる。12月下旬頃までの期間限定品。

銀座コージーコーナー「和栗マドレーヌ」

◆「かぼちゃマドレーヌ」税込108円

北海道産かぼちゃのペーストを生地に練り込み、風味豊かに焼き上げた。ふんわり、しっとり食感とともに、かぼちゃの濃厚な甘みとコクが楽しめる。11月下旬頃までの期間限定品。

銀座コージーコーナー「かぼちゃマドレーヌ」

◆「紫いもマドレーヌ」税込108円

九州産紫いものペーストを生地に練り込み、風味豊かに焼き上げた。ふんわり、しっとり食感とともに、紫いものふくよかな甘みが楽しめる。11月下旬頃までの期間限定品。

銀座コージーコーナー「紫いもマドレーヌ」