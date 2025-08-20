¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤À¡ÄŽ¢ÉÂ±¡¤¬Ï·¿Í»ÜÀß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë°åÎÅÀ©ÅÙ¤¬ÆüËÜ¿Í¤òÉÏË³¤Ë¤¹¤ëÈéÆù¤Ê¸½¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²ÃÃ«·¾°ì¡ØËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¡ª ¼«Ê¬¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¾Íè¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°åÎÅÈñ¤Ï´ÊÃ±¤Ëºï¤ì¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÌó47Ãû±ß¤Î»Ù½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·î¡¹»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÉÂ±¡¤ÎÁë¸ý¤Ç»ÙÊ§¤¦¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï6³äÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÏÀÖ»ú¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¤Ê¤É¤Î¸øÅª»Ù½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñÁ´ÂÎ¤ò²¿¤È¤«ÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¤·¸øÅª¤Ê»Ù±ç¤â¸º¤é¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¸¶»ñ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¤Ï´ÊÃ±¤Ëºï¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ¯¶â¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹«¤Ç¤Ï±½¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¼Ò¸ò¾ìÂå¤ï¤ê¤ËÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç°åÎÅÈñ¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤ÐÂçÉý¤Ë°åÎÅÈñ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌµÂÌ¤Ê°åÎÅ¤¬°ìÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤ÇÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÂçÈ¾¤¬ÌµÂÌ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë¹ñÌ±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£Êì¤â¤ï¤º¤«¤Ê°ìÄê³Û¤ÎÉéÃ´¤ÇºÑ¤ó¤À
¿Í´Ö¤ÏºÐ¤ò¤È¤ë¤È¡¢²¿¤é¤«¤Î¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬³Î¼Â¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾å°Ì¤Ë¤¬¤ó¤äÇ¾Â´Ãæ¡¢½Û´Ä´ï·Ï¼À´µ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼À´µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÈ¾Ê¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤³¤ì¤é»°Âç¼ÀÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÉã¤Ï2ÅÙ¡¢½Û´Ä´ï·Ï¤Î¼À´µ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¥¹¥Æ¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇ¾Æâ½Ð·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÎÊì¤ÏÍñÁã¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÅêÍ¿¤È¤¤¤¦É¸½à¼£ÎÅ¤ò7Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿Ëö¡¢¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¡¢Å¾°Ü¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢»ä¤¬Êì¤Î¼£ÎÅÈñ¤ÎÁí³Û¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í·Ú¤¯1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÎÊì¤Ï1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼£ÎÅÈñ¤òÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ï¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ3³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÁí¼£ÎÅÈñ¤¬1500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3³ä¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â450Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Êì¤â450Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉéÃ´¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·î¤¢¤¿¤ê¤ï¤º¤«¤Ê°ìÄê³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤Ê¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤±¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
Îã¤¨¤ÐÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤¬½½Ê¬¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¼£ÎÅÈñ¤Ï¼«Ê¢¤Ç»ÙÊ§¤¦¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹â³Û¤Ê°åÎÅÊÝ¸±¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ë¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÊì¤Ï1500Ëü±ß¤ò¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Éã¤â¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¼£ÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤ò¼«ÎÏ¤ÇÇ±½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¤é1500Ëü¡Á2000Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤òÍÑÎ©¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2000Ëü±ß¤ò¥Ý¥ó¤È½Ð¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸øÅª¤Ê°åÎÅÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¿´Äì¡¢¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÂµ¤¤ÇÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤±¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤µ¤¨Ç¼¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¼£ÎÅ¤òÌµ¾ò·ï¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤«¤â¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸øÈñ¤Ç»Ù½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë°å¼Ô¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë
¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Î°åÎÅÈñ¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¹âÎð¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î°åÎÅÈñ¤Î¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÆÆ¤ÊÉÂµ¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë°ìÉô¤ÎÏÀ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤ò¼Ò¸ò¾ì¤ä¸ø±àÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ·¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÇÎÅ¤ä½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¾ÉÛ¤ÎÎÌ¤ò¾¯¤·¸º¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹â³Û¤Ê¹³¤¬¤óºÞ¤ä¼ê½ÑÈñÍÑ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°åÎÅÈñ¤È¤·¤Æ»Ù½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÆÆ¤Ê¼À´µ¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤³¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤·¤«¹âÅÙ¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬2025Ç¯1·î¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤³¤Ç·èÃå¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤½¤ì¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù½Ðºï¸º¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ä¤ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¼À´µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ì¤À¤±°åÎÅÈñ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¿ÇÎÅÊó½·¤Ï°Â¤¹¤®¤ë
¤Ç¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¸½¾Ý¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô°ì¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢²¿¤È²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤Î3ÇÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Î°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢½ô³°¹ñ¤Î3ÇÜ¤Î¿ô¤Î´µ¼Ô¤òÃ´Åö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤¬´Ç¸î»Õ¤Ê¤É°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤ÎÉÂ±¡¤Ï²á¾ê¤Ê¿ô¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿ÇÎÅÊó½·¤Î°Â¤µ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿ÇÎÅÊó½·¤Ï°ú¤²¼¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÉáÄÌ¤ËÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ÏÆþ±¡Æü¿ô¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢²¿¤È¤«¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢¤â¤¦Âà±¡¤·¤Æ¤â¤¤¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¡¢1Æü¡Á2Æü¤Û¤ÉÍÍ»Ò¸«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ±¡¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢µ¢Âð¤µ¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤ÎÁí¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£²ð¸îÀ©ÅÙ¤¬ÉÏ¼å¤Ç¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª¥±¥¢¤â½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Ï´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁýÂç¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹çÍýÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢²á¾ê¤Ê´µ¼Ô¤òÊú¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ç¸î»Õ¤é¤¬Å¬ÀÚ¤ÊµëÎÁ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆþ±¡Æü¿ô¤ä¥Ù¥Ã¥É¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°åÎÅÈñÁ´ÂÎ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ±¡´µ¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ï²ð¸îÀ©ÅÙ¤¬ÉÏ¼å¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª¥±¥¢¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥ï´ó¤»¤¬¤¹¤Ù¤Æ°åÎÅ¤Ë¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅÈñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó115Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á7³ä¤¬¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢²ð¸î¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¹â¤¤ÎÅÍÜÉÂ¾²¤ÏÁ´ÂÎ¤Î2³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¿ô¤Ï½ô³°¹ñ¤Î5¡Á20ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÉÂ±¡¤¬²ð¸î»ÜÀß¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±®¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÀº¿ÀÉÂ¾²¤ÎÂ¿¤µ¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î2³ä¤¬Àº¿ÀÉÂ¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ô³°¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÂ¾²¿ô¤¬3¡Á20ÇÜ¤È¤ä¤Ï¤êÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÔ»ÔÉô¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢²áÅö¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤Ç¤ÏÀº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌµÍý¤ËÆþ±¡¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤¬Áí¹çÅª¤Ë¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥È¤òÇ±½Ð¤Ç¤¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÀº¿À¼À´µ´µ¼Ô¤¬Æþ±¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°åÎÅÈñ¤ÎÁýÂç¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤òÁêÅöÄøÅÙºï¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï²ð¸î¤äÀº¿À¼À´µ¥±¥¢¤òÃ¯¤¬¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤Ï°å»Õ¤ÎÊÐºß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¿ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢²áÅö¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Æþ±¡Æü¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ï¸øÅª°åÎÅ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡¡¢¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò½ü¤±¤Ð¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌ±´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¼«Í³¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Î¶¥Áè¤¬²á¾ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°åÎÅÈñ¤ÎÁýÂç¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¿ô¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÅÔ»ÔÉô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÃÏÊý¤Ë²ó¤¹¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î²á¾ê¤Ê°åÎÅÈñ¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î°åÎÅÈñºï¸º¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡ÈÌô²Á¹âÆ¡É¤¬°åÎÅÈñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ìô²Á¤ÎºÇÅ¬²½¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á20¡ó¤¬Ìô¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»Ù½Ð¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¡¹¡¢Ìô²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°åÎÅÈñ¤ÎÁí³Û¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î¶È³¦¤ÈÆ±ÍÍ¡¢À½Ìô¶È³¦¤â½ô³°¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Î¼ÂÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÌô¤Î¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤¬Í¢ÆþÉÊ¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤³¤í¿Ê¤ó¤À±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ¤Çºî¤é¤ì¤¿Ìô¤ÎÆüËÜ±ß¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤â¹âÆ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢±ß°ÂÀ§Àµ¤Ï°åÎÅÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýºö¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Ìô¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸«Ä¾¤·¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìô¤Î³«È¯¤Ë¤ÏÇüÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤ÏÌô¤ÎÈÎÇäÂå¶â¤ÎÃæ¤«¤é³«È¯Èñ¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤áÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆÃµö´ü´Ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹â¤¤ÃÍÃÊ¤òÀßÄê¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤¿Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÃÍÃÊ¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Í¸úÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ß¡¢Æ±¤¸¸ú²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌô¤òÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤¬À½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¥Áè¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤¿Ìô¡É¤Î²Á³Ê°ú¤²¼¤²¤¬µÞÌ³
À¯ÉÜ¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ò»È¤¦¤è¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢°å»Õ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÄ¹Ç¯»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¿Ìô¤ÎÊý¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ½èÊý¤Ç¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃµöÀÚ¤ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌôÉÊ¤Î¿Íµ¤¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿Ìô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤´ü´Ö¡¢¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆÃµö¤ÎÍ¸ú´ü´ÖÆâ¤Ç¥³¥¹¥È¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤¿Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê°Â¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬°åÎÅÈñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ëÁÏÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ñ¶â±ç½õ¤ò¶¯²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤¿Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÌô²Á¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À½Ìô¶È³¦¤È¤ÎÄ´À°¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÈñÁí³Û¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£°åÎÅÈñÍÞÀ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°å»ÕÊÐºß¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¿ÇÎÅÊó½·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ²á¾ê¤ÊÆþ±¡¤ä½èÊý¤ò¸º¤é¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÆÃµöÀÚ¤ìÌôÉÊ¤Î²Á³ÊÄ´À°¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÍÞÀ©¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¤Û¤ÜÁ´¹ñÌ±¤¬ÊÝ¸±¤ÇÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤±¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏÉÂ±¡¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÆÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤â¤Î¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢ÊÝ¸±¤ÎÅÀ¿ô¤ä½é¿ÇÎÁ¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¿ä¾©¤·¡¢¶Ø±ì¤Ê¤É¤â¤µ¤é¤ËÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤ë¿Í¤ÎÀäÂÐ¿ô¤ò¸º¤é¤¹»î¤ß¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Î¼Â»Ü¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍø³²´Ø·¸¤òÄ´À°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÍÞÀ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÃ« ·¾°ì¡Ê¤«¤ä¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¡Ë
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È
1969Ç¯µÜ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æü·ÐBP¼Ò¤Ëµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£ÌîÂ¼¾Ú·ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¡¢´ë¶ÈÉ¾²Á¤äÅê»ñ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸åÆÈÎ©¡£Ãæ±û¾ÊÄ£¤äÀ¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï·ÐºÑ¡¢¶âÍ»¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢IT¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç²òÀâ¼Ô¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ê·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ²ÃÃ« ·¾°ì¡Ë