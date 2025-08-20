「南風崎」はなんて読む？「は」から始まる長崎県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「南風崎」はなんて読む？

「南風崎」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、長崎県の地名で、ひらがな5文字です。 いったい、「南風崎」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「はえのさき」でした。 南風崎は、長崎県佐世保市に位置します。 ハウステンボス駅と南風崎駅の間にある「南風崎トンネル」は、明治30年に完成した日本遺産のひとつです。 軍港の防備の役割をもつ鎮守府開庁に伴い、鉄道網の整備で建設されたこのトンネルは、原型を留めたまま、現役で佐世保の陸路運輸を支えていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『佐世保市公式ホームページ』

・『日本遺産ポータルサイト』

ライター Ray WEB編集部